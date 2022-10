Courir 7 marathons en 7 jours pour la sclérose en plaques : l’exploit de Mathieu Gélinas

En arrivant sur les plaines d'Abraham à Québec dimanche, le coureur Mathieu Gélinas a réussi un grand exploit de course à pied, au profit de la recherche contre la sclérose en plaques.

Depuis le 17 octobre, il a couru 42 kilomètres tous les jours, de Tadoussac à Québec, en passant par Charlevoix, dans le but de soutenir financièrement la Société canadienne de la sclérose en plaques (SCSP).

C’est Mathieu Gélinas lui-même qui a décidé d’organiser ce défi, qu’il a nommé Crinqué contre la SP .

Il s’impliquait déjà depuis quelques années auprès de l’organisme, mais voulait en faire plus pour sa grand-mère et la mère de sa conjointe qui ont toutes deux reçu un diagnostic de sclérose en plaques.

Sa grand-mère est aujourd’hui décédée des complications liées à la COVID-19.

À la fin de la course, Mathieu Gélinas s'est jeté au sol, visiblement ému. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Ça n'aurait pas pu aller mieux. Je n'ai pas eu de blessures majeures, j'ai pu finir en force et c'est en grande partie grâce à des anges qui veillent sur moi. Ça, c'est sûr , a déclaré le coureur de 28 ans, à la fin de sa course.

Famille et amis l’ont d’ailleurs accompagné à différents moments de son défi. L’adepte de la course en sentier peut maintenant dire mission accomplie, même si les conditions climatiques et la fatigue l’ont parfois rattrapé.

Somme toute, ça s'est très bien passé. Je pense qu'un gros volume de course comme ça dans une semaine, ça ne peut pas se passer sans blessures, mais ce n'est pas des blessures qui m'ont empêché de continuer, alors je ne pouvais pas demander mieux. C'était parfait , raconte-t-il.

La conjointe de Mathieu Gélinas, Catherine Pouliot, l'a accompagné tout au long de son défi. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

En plus du défi sportif, l’athlète originaire de Sainte-Anne-de-Beaupré a décidé de réaliser un documentaire à partir de son expérience. Depuis plusieurs mois, il documente ses entraînements et la réalité des personnes aux prises avec la sclérose en plaques.

En côtoyant les gens qui vivent avec la maladie, j’ai décelé un manque dans le partage des histoires positives. Je ne voulais pas que ça soit seulement un défi sportif. Je voulais pousser ça plus loin , confie Mathieu Gélinas.

Avec son défi sportif et le documentaire, il espère amasser 25 000 $ pour la SCSP .

Un coup de pouce pour la cause

Comme bien d’autres organismes à but non lucratif, la SCSP admet avoir vécu des difficultés financières depuis la pandémie. L’initiative de Mathieu Gélinas arrive donc au bon moment.

Puisque l’organisme dépend grandement des événements et des collectes de fonds pour ses revenus et que ceux-ci ont été annulés ou virtualisés depuis deux ans, la division québécoise de la Société a dû procéder à d’importants changements.

On a été obligé de réduire nos effectifs de près de 50 % parce qu’on voulait continuer d’investir dans la recherche. Cette année, les événements reprennent, donc on recommence à embaucher des gens, mais une chance qu’on avait une certaine base de donateurs fidèles qui sont restés au rendez-vous , confie la directrice du marketing et des communications pour la division du Québec de la SCSP , Marie-Ève Simard.

Ainsi, lorsque Mathieu Gélinas a approché l’organisme en décembre 2021 pour proposer son idée, la SCSP n’a pas hésité.

Mathieu Gélinas a couru près de 300 kilomètres depuis une semaine. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

On savait que Mathieu avait le moyen de ses ambitions. Il est inspirant , affirme Marie-Ève Simard.

Au Québec, 22 000 personnes sont atteintes de la sclérose en plaques, selon les chiffres de la SCSP en 2021.

Le nombre de personnes atteintes varie peu d’une année à l’autre, mais le nombre de personnes âgées de 20 à 35 ans est en augmentation, selon la directrice, parce que les diagnostics se font de plus en plus jeunes en raison de l’amélioration des méthodes médicales.