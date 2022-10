Une famille réclame des changements sur la Véloroute des Bleuets après un accident

L’accident s’est produit en août. Alysson, huit ans, pédalait avec ses parents à Chambord dans une section où la Véloroute traverse la route 169. Les touristes français ignoraient que leurs vacances tourneraient au cauchemar.

Elle était sur la piste cyclable et elle a vu, au marquage au sol, un vélo avec la flèche qui indiquait de tourner à gauche, donc elle a commencé à s'engager, et à ce moment-là, une moto est arrivée et l'a percutée. Donc, bien sûr, elle est tombée, le motard aussi est tombé, et puis il s'en est suivi pas mal de soucis , raconte sa mère, Laila Morin.

Alysson a été transportée à l’hôpital pour y subir une intervention chirurgicale puisqu’elle avait la mâchoire fracturée et déplacée.

Si les parents ne prévoient pas intenter de poursuites judiciaires pour l’instant, ils réclament que le secteur soit sécurisé.

Il y a vraiment des choses à améliorer et, je pense, de manière pas très compliquée. Là, on est vraiment à un des pires endroits, mais il y a d'autres traversées de la Véloroute, de l'autre côté, quand on revient sur Alma. C'est pareil : elles sont hyper dangereuses. Ça perd de son intérêt. Le vélo, ce n'est plus le même plaisir , mentionne le père de la fillette, Adrien Morin.

Cette portion de la Véloroute des Bleuets est visée par les critiques de la famille de la jeune cycliste. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Secteur problématique

La Chambordaise Line Lachance habite juste devant la traverse où Alysson a été heurtée. Elle a d’ailleurs été témoin de l'accident et a aidé la famille.

Elle croit que la configuration actuelle de la piste cyclable est dangereuse.

Il y a toujours quelque chose qui arrive, des accrochages, des fois un petit peu plus graves. C'est en face de chez moi pratiquement et je ne ferais jamais de vélo ici. À la vitesse que ça va, avec les vélos, je ne prendrais même pas de chance , affirme-t-elle.

La municipalité de Chambord, au Lac-Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Le maire de Chambord assure que des discussions sont en cours afin de changer le tracé dans le secteur.

On est en train de regarder pour vraiment refaire complètement un nouveau tronçon qui sortirait vraiment la piste cyclable de la rue principale et de la route régionale pour justement améliorer la sécurité. On sait que lorsqu'on est en bordure d'une route, avec le nombre d'autos qui circulent, ce n'est pas très sécuritaire , reconnaît Luc Chiasson.

De son côté, l’organisation de la Véloroute des Bleuets n’a pas voulu commenter l’accident d’Alysson Morin puisque le dossier est maintenant entre les mains de l'assureur.

D’après le reportage de Philippe L’Heureux