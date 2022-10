Dans l’attente de la première tempête hivernale au Manitoba, les agriculteurs se préparent

Le Manitoba s'apprête à accueillir sa première tempête hivernale cette fin de semaine et les agriculteurs s’organisent d’ores et déjà pour éviter le pire.

Selon le bulletin météorologique d’Environnement Canada, les alertes de précipitations de neige concernent une grande partie du nord et de l'ouest de la province.

Dans l'ouest de la province, la pluie qui a commencé tôt dimanche matin devrait se transformer en neige en soirée.

Dans le nord, de la neige lourde et mouillée commencera à tomber dimanche soir ou la nuit et persistera jusqu'à mardi, précise Environnement Canada

L’agence fédérale indique que de 5 à 20 cm de neige devraient tomber en zones montagneuses et sur les régions nord.

Les agriculteurs sur le qui-vive

L’attente de la première tempête hivernale suscite forcément de l’inquiétude chez les producteurs agricoles de la province. Mais, habitués à ce genre de scénarios, les agriculteurs se préparent pour faire face aux intempéries, indique l’agriculteur Bill Campbell qui est aussi le président de l'association des agriculteurs Keystone Agricultural Producers.

Lorsque la récolte n’est pas complétée, les producteurs font ce qu’ils peuvent avant l'arrivée de cette tempête , informe M. Campbell qui exploite une ferme au sud de Brandon, la deuxième plus grande ville du Manitoba.

Les producteurs s'assurent aussi de ranger leurs équipements et les producteurs de bétails s'assurent aussi de mettre leurs animaux aux bons endroits où ils peuvent les nourrir convenablement au cas où la tempête durera plus longtemps que prévu , souligne-t-il.

Selon M. Campbell, l'anticipation est la clé pour faire face aux tempêtes hivernales chez les producteurs.

On ne connaît jamais l’ampleur de ces tempêtes d’octobre, comme agriculteurs ce n'est jamais pareil [pour nous] Nous devons avoir cela en tête et être prêt pour l’hiver autant qu’on le peut.

Si la tempête devrait durer et produire des conséquences inattendues, les producteurs s'attendent aussi à avoir le soutien d’Hydro Manitoba et des organismes publics comme les municipalités et les services de sécurité publique.

Que les infrastructures soient réparées rapidement , insiste M. Campbell.

Mais j'espère que cette situation n'atteindra pas l'ampleur de celle de 2019 , espère-t-il.

La tempête de neige prématurée et dévastatrice d'octobre 2019 dans le sud du Manitoba avait contraint le gouvernement provincial et la Ville de Winnipeg à déclarer l'état d'urgence.

Le Manitoba n’est pas la seule province sous la menace de la première tempête hivernale qui touchera aussi toutes les Prairies.

Avec les informations d'Émile Lapointe