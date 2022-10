Elton John termine sa tournée canadienne à Vancouver

Elton John, âgé de 75 ans, a joué de nombreux tubes, dont Rocket Man et Tiny Dancer.

Bonsoir Vancouver! a déclaré le musicien en commençant son spectacle samedi soir par Bennie and the Jets et Philadelphia Freedom pendant qu’il portait un smoking et des lunettes roses.

C’est une soirée très spéciale, a-t-il souligné, car il s’agit de notre dernier spectacle à Vancouver et de notre dernier au Canada. Alors il faut que nous ayons un moment mémorable.

Elton John a sorti 31 disques depuis 1969. Il a écrit de nombreuses chansons avec son parolier Bernie Taupin.

Il est une icône , a souligné Tucson Pearl qui s’est déplacé depuis Oliver pour entendre le musicien britannique chanter Bennie and the Jets, sa chanson préférée.

Le chanteur a également attiré des générations entières, dont John Kubus, 81 ans, qui a assisté au concert avec 15 membres de sa famille venus de l'Alberta et de Colombie-Britannique.

D'après des informations de Chad Pawson