Des travaux de 200 000 $ au club de golf Ki-8-Eb

[C'est] le centième anniversaire l'année prochaine, donc on veut revamper notre terrain, donner une expérience client incroyable pour se rapprocher de plus en plus des terrains haut de gamme au Québec , explique Luc Boisvert qui termine sa 25e saison à titre de professionnel du club.

Le club de golf a choisi d’investir quelque 200 000 dollars pour ces travaux. Depuis 1998, les sommes consacrées à l’amélioration du terrain s’élèvent à plus de 3 millions et demi de dollars.

On a changé tous les tapis, on a maintenant 20 aires de frappe nouvelles, un champ de pratique aménagé avec des cibles... La grosse nouveauté : l'aire de pratique pour le jeu court, 7500 pieds carrés, ça va être unique en Mauricie. Ça va être vraiment le fun, j'ai hâte , ajoute le directeur du conseil d’administration, Ghislain Lemay.

Parmi les activités qui s'inscrivent déjà dans la programmation du centenaire, le Ki-8-Eb accueillera le Championnat provincial junior des garçons de Golf Québec au cours de l'été prochain.

D'après les informations de Katy Cloutier