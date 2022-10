Des vendeurs de thermopompes suscitent de l’inquiétude à Rouyn-Noranda

Des vendeurs de thermopompes ont fait du porte-à-porte de manière illégale à Rouyn-Noranda la semaine dernière, selon l’Office de protection du consommateur. Ils réclament presque le double du prix que proposent des entreprises locales et laissent miroiter des rabais gouvernementaux beaucoup plus élevés que ce qu’ils sont réellement.

C’est une citoyenne de Rouyn-Noranda qui a senti que quelque chose n’allait pas lorsqu’un représentant qui disait travailler pour l’entreprise Groupe Soma est venu chez elle.

À l’entendre parler, je n’avais pas besoin de ma fournaise, j’étais chauffée et j'allais avoir de la fraîcheur. Je lui ai dit : ''Donne-moi jusqu’à lundi'' , explique Jeannine Desjardins, qui a immédiatement contacté sa fille qui travaille dans ce domaine.

Ma fille m’a dit : ''Maman, ne prends pas ça, ça n'a pas d’allure, c’est le prix de deux thermopompes , explique la dame, qui a ensuite contacté la Sûreté du Québec, qui nous a confirmé avoir ouvert une enquête.

Jeannine Desjardins n’a pas eu à contacter le vendeur lundi puisque celui-ci s’est présenté directement chez elle.

La Ville de Rouyn-Noranda et l’Office de protection du consommateur nous ont confirmé que l’entreprise n’a aucun permis pour faire du commerce itinérant sur le territoire.

Une autre cliente, qui n’a pas souhaité être nommée, avait accepté de faire faire l’installation et signé le contrat d’une valeur de 7473 $ avant de finalement se rétracter le lendemain à la suite d’un appel de Jeannine Desjardins. Ce type de thermopompe se vend normalement entre 3000 $ et 4000 $ à Rouyn-Noranda, installation comprise. La dame a versé un dépôt de 500 $ le jour même et l’installation devait être effectuée dès le lendemain.

Or, demander un dépôt pour ce type d’installation est illégal, prévient l’ OPC .

Ils ne peuvent pas exiger de paiement avant la livraison du bien ou avant l’expiration du délai de 10 jours , explique Charles Tanguay, porte-parole de l’organisme.

Ce délai de 10 jours, c’est le temps dont dispose un client pour annuler une commande, et ce, même si l’installation a déjà été effectuée. Lorsqu'une personne a acheté une de ces thermopompes depuis moins de 10 jours, elle peut donc encore demander un remboursement.

C’est toujours un problème qui revient de façon sporadique avec des compagnies qui ne sont pas trop scrupuleuses, qui vendent généralement [leurs produits] pour deux à trois fois le prix de ce que ça vaut réellement. Ce sont des gens qui utilisent toutes sortes de techniques pour tromper le client, pour exagérer les économies d’énergie et pour promettre des subventions alors qu’il n’y en a pas ou qu'elles sont moins élevées que ce qu’ils disent , explique Charles Tanguay, qui suggère de ne pas signer de contrat le jour même et de toujours comparer avec d’autres entreprises locales.

Cette facture a été remise à une cliente. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Le propriétaire dit n’avoir rien à se reprocher

Joint par téléphone, un des propriétaires du Groupe Soma, Charles-Antoine Dubé, nous a d’abord affirmé avoir tous les permis nécessaires avant de se rétracter en prétextant qu'il n'avait pas fait beaucoup de porte-à-porte de toute façon.

Il a affirmé que des rendez-vous avaient été prévus chez des clients à la suite de la diffusion d’une publicité sur Facebook.

On a dû faire les voisins partout où on avait des rendez-vous. On avait une trentaine de rendez-vous avec des clients, donc ça se peut que les gars, s’ils avaient du temps entre les rendez-vous, ont été faire trois ou quatre voisins autour, c’est tout , a-t-il expliqué.

L’Office de protection du consommateur assure qu’il s’agit de commerce itinérant et que l’entreprise aurait dû demander un permis.

Quelques minutes après notre appel, Charles-Antoine Dubé a contacté la cliente qui avait fait un dépôt de 500 $ pour le lui rembourser.

Des subventions beaucoup moins élevées que promis

Charles-Antoine Dubé nous a par ailleurs assuré ne pas faire de fausses promesses aux clients en ce qui concerne les subventions promises par Hydro-Québec et par le programme Rénoclimat.

Ça va de 2500 $ à 5000 $. Allez vous renseigner un peu sur Internet et vous allez tout voir ça , nous a-t-il expliqué.

Et c’est exactement ce que nous avons fait à l’aide du numéro de modèle fourni à une cliente. L’appareil vendu permettait seulement d'être admissible à des subventions de 375 $ d’Hydro-Québec et de 375 $ du programme Rénoclimat, pour un total de 750 $, soit bien loin du montant promis.

Charles-Antoine Dubé a affirmé ne pas comprendre pourquoi il ne pourrait pas vendre ses produits ailleurs qu’à Montréal et a aussi dit vouloir ouvrir une succursale à Rouyn-Noranda au cours des prochaines années.

En ce moment, avec la COVID, la récession, parlez à n’importe quelle compagnie de thermopompes au Québec : c’est mort. Les gars sont sur le chômage et tout ça, alors on cherche des solutions pour agrandir notre territoire, pour aller chercher des clients pour rouler, mais on ne fait rien de mal du tout , a-t-il assuré. Il a par ailleurs précisé que son équipe se rendra à Mont-Laurier dans les prochains jours.

La Sûreté du Québec affirme qu’elle tente de déterminer si des gens de Rouyn-Noranda ont été floués et s’il s’agit d’une activité illégale.

La SQ invite d’ailleurs la population à ne signer aucun contrat sans s’être assurée qu’il s’agit d’une entreprise reconnue.