Décès de Noel Harder, le controversé informateur de la police sur le crime organisé

Selon sa femme, il est mort de complications de santé au début du mois à l’âge de 43 ans.

M. Harder a travaillé comme informateur de la police lors de l’opération Forseti qui avait permis de mettre la main sur des centaines d’armes à feu et de saisir plus de 8 millions de dollars de drogues dans l’Ouest canadien. Sa collecte de renseignements et son témoignage ont mené à la condamnation de 20 membres des Hells Angels et d’autres organisations criminelles.

L'homme était lui-même un ancien membre du club de motards criminalisés Fallen Saints, à Saskatoon avant de devenir un informateur de police.

Pour des questions de sécurité, sa famille et lui avaient été notamment placés sous protection grâce au programme fédéral de protection des témoins (PPT). Mais, il a été expulsé du programme à la suite de nombreuses violations non spécifiées de son accord, selon des documents. Pourtant le crime organisé avait mis sa tête à prix pour un montant de 2 millions de dollars.

À la suite de cette expulsion, il a poursuivi la Gendarmerie royale du Canada (GRC) estimant qu’elle aurait brisé ses promesses.

Alors qu’Ottawa avait souhaité que le procès se déroule derrière des portes closes, Il a insisté pour avoir droit à un procès public, pour permettre aux gens de savoir ce qu’il a enduré ainsi que sa famille.

Noel Harder a été arrêté le 25 septembre 2018 par la police de Saskatoon parce qu’il lui est reproché d'avoir des armes dans sa voiture. Il a alors passé 743 jours à l'isolement dans l'attente de son procès et a été libéré il y a deux ans complètement brisé , selon sa femme

À l'automne 2020, il a plaidé coupable pour le chef de possession d'armes et a été libéré immédiatement en raison de la durée extraordinaire de son séjour en isolement.

À ses funérailles vendredi, il a été honoré discrètement par quelques membres de sa famille dans un salon funéraire du centre-ville de Saskatoon, car il n'y avait pas d'escorte policière et de garde d’honneur pour celui qui aurait permis de combattre le crime organisé dans la province.

Avec les informations de Jason Warick