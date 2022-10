Les appels aux pompiers de 100 communautés seront répartis par un centre à Prince George

Cela signifie que les répartiteurs de Prince George assureront ce service pour 270 000 personnes réparties sur le tiers du territoire de la province, selon la porte-parole du district régional de Fraser-Fort George, Renee McCloskey. À ce jour, ces répartiteurs couvrent déjà 80 communautés, de Kitimat à Creston.

Les répartiteurs du nord fourniront également des services d'urgence en cas d'incendie pour le nord de l'île de Vancouver au besoin. Ils travaillent depuis un nouveau centre des communications et opérations au deuxième étage de la caserne principale de Prince George, qui dispose de postes de travail supplémentaires pour répondre à des urgences comme des feux de forêt.

Étudier les zones géographiques

En général, on reçoit d’un ou deux appels à 50 appels simultanés et nous sommes équipés pour gérer ce type de changement , explique Shannon Krause, qui a travaillé comme répartitrice pendant onze ans et qui est maintenant la cheffe adjointe des communications pour la caserne des pompiers de Prince George.

La gestionnaire du centre des communications et opérations, Marty Dupas, reconnaît que les plus grands défis sont le volume d'appels supplémentaires et les régions géographiques . Elle assure que les répartiteurs étudient les zones géographiques qui leur sont attribuées.

Outre les appels en provenance de régions éloignées, les répartiteurs ont aussi été occupés par des feux plus proches de chez eux. Le chef des pompiers, Cliff Warner, explique que son service a constaté une augmentation de plus de 1000 appels l’année dernière, et que nombre d’entre eux concernaient des problèmes médicaux.

Avec les informations de Betsy Trumpener