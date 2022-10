L’Atlético Ottawa accède à la finale de la Première Ligue canadienne de soccer

Des buts de Ballou Tabla et de Zach Verhoven avaient permis à l'équipe de la capitale de se sauver du match aller, disputé sur la pelouse de la formation britanno-colombienne, avec une avance de 2 à 0.

Les hommes de Carlos Gonzalez ont bien amorcé le match retour avec quelques chances de marquer de qualité au cours de la première demi-heure de jeu, mais le vent a semblé tourner à la 28e minute lorsque les visiteurs ont ouvert la marque.

Le défenseur Thomas Meilleur Giguère a sauté plus haut que tout le monde pour rediriger le coup de pied de coin de Kamron Habibullah derrière le gardien de but Nathan Ingham. Les partisans de la Place TD connaissent bien le Québécois de 24 ans puisqu'il a porté les couleurs du défunt Fury d'Ottawa de 2017 à 2019.

Les Ottaviens ont souffert pendant une bonne partie de la 2e mi-temps alors que l'équipe de Victoria multipliait les occasions de marquer.

C'était le genre de match que les partisans apprécient, mais pas les entraîneurs. Nous n'étions pas en contrôle, mais c'était spectaculaire , a reconnu l'entraîneur-chef Carlos Gonzalez, en conférence d'après-match.

Leur supplice a pris fin à la 82e minute de jeu lorsqu'un boulet de canon tiré par Malcolm Shaw de l'extérieur de la surface de réparation a trouvé le fond du filet.

L'entraîneur nous a dit que les remplaçants allaient nous aider à gagner. Ma mentalité était de tout donner en attaque et en défense et j'ai eu la chance de marquer, alors je me sens bien , a confié le héros du jour après la rencontre.

Lorsque Malcolm Shaw a inscrit le but d'assurance, certains de ses coéquipiers se sont effondrés en guise de soulagement. Photo : Freestyle Photography / Tim Austen

Pas moins de 8428 partisans ont assisté à cette partie sans lendemain, assurément une des plus divertissantes de la saison. Il s'agit d'ailleurs de la plus grosse foule enregistrée dans l'enceinte ottavienne cette année.

C'est comme si nous avions un joueur de plus. Quand c'était plus difficile, la foule nous a poussé. Les partisans nous ont aidé à obtenir ce bon résultat et à accéder à la finale , a estimé M. Gonzalez.

En vertu de son statut de champion de la saison, l'Atlético accueillera le match ultime des séries éliminatoires le dimanche 30 octobre à 18 h à la Place TD.

Les Ottaviens croiseront le fer avec le vainqueur du duel entre le Forge FC et le Cavalry FC en finale. Les deux équipes ont fait match nul 1 à 1 au match aller et s'affrontent à nouveau dimanche soir à 17 h.