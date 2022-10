Les jeux Eyes in the Dark et Ship of Fools couronnés au MEGAMIGS 2022

Le titre Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom a été sacré jeu de l’année au MEGAMIGS 2022. Ship of Fools s’est aussi illustré en remportant 3 des 10 trophées remis en clôture du grand festival vidéoludique montréalais, samedi.

Sorti en juin, Eyes in the Dark, du studio croate Under the Stairs, propose de se glisser dans la peau d’une jeune fille combattant les ténèbres dans le manoir de son grand-père, armée d’une lampe de poche et d’un lance-pierres.

Le cocasse jeu coopératif Ship of Fools, du studio de Québec Fika Productions, a pour sa part réussi son triplé en méritant la distinction de la meilleure direction et réalisation artistiques, celle de la meilleure bande originale, et celle du meilleur design de jeu.

Dans ce dernier, les joueuses et les joueurs sont appelés à incarner les Fools , décrits comme les seules créatures suffisamment braves pour s’aventurer en mer.

Mentionnons aussi que le jeu d’énigmes à la troisième personne This Bed We Made, produit par le studio montréalais Lowbirth Games, a raflé deux trophées : le prix de la relève, et celui des meilleures performances d’acteurs et d’actrices.

Le prix du public à No More Rainbows

C’est No More Rainbows, du Studio Squido, lui aussi montréalais, qui a conquis le cœur du public avec ses décors colorés et son concept unique : un jeu de plateforme misant sur la réalité virtuelle, à paraître en 2023.

Le choix des médias s’est arrêté sur le jeu de type dungeon crawler (qu'on peut traduire par « ramper dans un donjon ») Forward: Escape the Fold, une collaboration de Two Tiny Dice et Asylum Labs, tandis que Two Falls (Nishu Takuatshina), du studio montréalais Unreliable Narrators, est reparti avec le prix de l’impact social.

Le jeu, produit par une équipe ayant en son sein des créateurs et des créatrices autochtones, retrace les histoires – et les perceptions – d’une naufragée européenne et d’un jeune Innu sur le territoire québécois au 17e siècle.

Le MEGAMIGS, organisé par la Guilde du jeu vidéo du Québec, s’est déroulé du 19 au 22 octobre à l’Hôtel Bonaventure de Montréal. L’événement vidéoludique propose chaque année du réseautage, des rencontres avec des têtes d’affiche internationales ainsi que des ateliers et conférences.