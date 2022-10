Ferme Pastel : la floraison d’une floriculture locale et écoresponsable

Les fermes forales et la floriculture sont en plein essor au Québec depuis quelques années. Depuis deux ans, la ferme florale Ferme Pastel, située à Grand-Métis, cultive différentes espèces de fleurs pour en faire des bouquets et des arrangements floraux frais ou séchés dans le but d’approvisionner, notamment, les fleuristes de la région.

Maggie Beaulieu-Pelletier opère la ferme florale avec son conjoint Scott Morgan, qui est également propriétaire de l’endroit.

De faire affaire avec les fleuristes d’ici, c’est vraiment dans notre mission aussi parce que eux, ils achètent des fleurs de toute manière, puis c’est vraiment juste des fleurs importées ou presque à 95 % qu’ils achètent , explique Mme Beaulieu Pelletier.

Maggie Beaulieu-Pelletier et Scott Morgan, floriculteurs et copropriétaires de la Ferme Pastel. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Pour eux, une floriculture et un approvisionnement local ont de nombreuses répercussions environnementales.

Nous avons une pratique agricole qui est sans produits chimiques et on fait attention justement aux nappes phréatiques. On préserve la santé des sols et aussi en termes de biodiversité, c’est bon pour les insectes pollinisateurs , ajoute Maggie Beaulieu-Pelletier.

« Si la tige n’a pas fait 600 km d’avion, mais à la place elle a fait maximum 60 kilomètres de voiture, c’est clair que ça a un gros impact juste au niveau du transport de la fleur, mais aussi au niveau écologique. » — Une citation de Maggie Beaulieu Pelletier, floricultrice et copropriétaire de la Ferme Pastel

La ferme florale Ferme Pastel est située à Grand-Métis. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Mme Beaulieu-Pelletier indique aussi qu’une ferme locale permet un travail plus éthique.

Les gens qui travaillent ici, à la ferme, c’est nous, entre autres, et l’aspect de la santé et surtout du respect sont vraiment pris en considération , précise-t-elle.

Des fleurs à l’année

Encore à la fin du mois d’octobre, quelques fleurs sont toujours en terre, comme les dahlias par exemple. Ils seront récoltés bientôt en raison de la fermeture des jardins.

La température est encore belle à ce temps-ci de l’année, mais on va les récolter dans les prochaines semaines et garder les boutures et les bulbes pour les replanter l’année prochaine , explique Scott Morgan, floriculteur et copropriétaire de la Ferme Pastel.

Mais Ferme Pastel possède des installations qui permettent aux propriétaires de préparer la prochaine saison et d’offrir des fleurs à longueur d’année, soit des bouquets frais au printemps et à l’été et des fleurs séchées pour la saison automne-hiver.

Les fleurs sont cultivées et ensuite séchées dans les ateliers sur la ferme. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Sur leur terrain se trouve une géonef, communément appelée earthship. Originaire du Nouveau-Mexique, ce type d’infrastructure agit comme une serre solaire passive et est conçue notamment pour son autonomie et sa régulation thermique. Un bon compromis entre une pépinière et une serre selon M. Morgan.

Aller à l'image 0 Ce bâtiment agit comme une serre solaire passive c'est à dire qu'elle emmagasine l'énergie solaire durant la journée et la restitue la nuit. Aller à l'image 1 Le côté vitré du bâtiment est orienté vers le sud dans le but de laissé entrer un maximum de lumière et de chaleur solaire. Aller à l'image 2 La serre solaire passive est conçue de manière à conserver la chaleur et elle ne nécessite ni panneaux solaires ni autre source de chauffage. Aller à l'image 3 Cet environnement permet aux floriculteurs d'y entreposer les fleurs ou les semis qui nécessitent un environnement plus contrôlé. 1 / de 4 Ce bâtiment agit comme une serre solaire passive c'est à dire qu'elle emmagasine l'énergie solaire durant la journée et la restitue la nuit. Photo : Marguerite Morin Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 4 Ce bâtiment agit comme une serre solaire passive c'est à dire qu'elle emmagasine l'énergie solaire durant la journée et la restitue la nuit. Photo : Marguerite Morin

Image 2 de 4 Le côté vitré du bâtiment est orienté vers le sud dans le but de laissé entrer un maximum de lumière et de chaleur solaire. Photo : Marguerite Morin

Image 3 de 4 La serre solaire passive est conçue de manière à conserver la chaleur et elle ne nécessite ni panneaux solaires ni autre source de chauffage. Photo :

Image 4 de 4 Cet environnement permet aux floriculteurs d'y entreposer les fleurs ou les semis qui nécessitent un environnement plus contrôlé. Photo : Marguerite Morin

Toutes les fenêtres sont sur le côté sud et la masse thermique du soleil frappe les pneus et ça emmagasine la chaleur pendant la journée, explique Scott Morgan. Nous, on l’utilise comme une pépinière parce que c’est un bâtiment qui peut garder une bonne chaleur pendant l’hiver et l’avantage, c’est que ça ne garde pas beaucoup d’humidité.

Une serre est également utilisée pour une culture bio-intensive de différentes sortes de fleurs, une pratique qui a des similitudes avec l’agriculture maraîchère.

Début de la liste Album photo de 5 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Plusieurs espèces de fleurs sont cultivées dans la serre. Aller à l'image 1 Plusieurs espèces de fleurs sont cultivées dans la serre. Aller à l'image 2 La méthode de culture bio-intensive en planche permanente est utilisée sous la serre. Aller à l'image 3 Des tunnels sont également utilisés sous la serre. Aller à l'image 4 Une autre variété de dahlias poussent également sous la serre. 1 / de 5 Plusieurs espèces de fleurs sont cultivées dans la serre. Photo : Marguerite Morin Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 5 Plusieurs espèces de fleurs sont cultivées dans la serre. Photo : Marguerite Morin

Image 2 de 5 Plusieurs espèces de fleurs sont cultivées dans la serre. Photo : Marguerite Morin

Image 3 de 5 La méthode de culture bio-intensive en planche permanente est utilisée sous la serre. Photo : Marguerite Morin

Image 4 de 5 Des tunnels sont également utilisés sous la serre. Photo : Marguerite Morin

Image 5 de 5 Une autre variété de dahlias poussent également sous la serre. Photo : Marguerite Morin Fin de la liste Album photo de 5 éléments. Retour au début de la liste?

On cultive en planche permanente, donc au lieu de planter 50 pieds de carotte, nous, on plante 50 pieds de long de dahlias par exemple, puis de l’autre côté on change de sorte, explique Maggie Beaulieu-Pelletier. La seule différence, c’est qu’on ne fait pas juste les récolter puis les mettre dans la chambre froide, on doit aussi placer nos fleurs récoltées en bouquet.

Démocratiser la fleur

Au-delà de la floriculture de fleurs fraîches, plusieurs espèces sont également séchées pour en faire des bouquets ou pour fabriquer des arrangements floraux dans des ateliers organisés par l’entreprise.

Début de la liste Album photo de 5 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Un atelier de fabrication de couronne florale avait lieu samedi à la Ferme Pastel. Aller à l'image 1 Plusieurs femmes ont pris part à l'atelier de samedi. Aller à l'image 2 Les couronnes florales sont faites avec des fleurs séchées. Aller à l'image 3 Les ateliers sont une occasion d'enseigner des techniques et des pratiques reliées à la floriculture. Aller à l'image 4 Un atelier de fabrication de couronne florale avait lieu samedi à la Ferme Pastel. 1 / de 5 Un atelier de fabrication de couronne florale avait lieu samedi à la Ferme Pastel. Photo : Marguerite Morin Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 5 Un atelier de fabrication de couronne florale avait lieu samedi à la Ferme Pastel. Photo : Marguerite Morin

Image 2 de 5 Plusieurs femmes ont pris part à l'atelier de samedi. Photo : Marguerite Morin

Image 3 de 5 Les couronnes florales sont faites avec des fleurs séchées. Photo : Marguerite Morin

Image 4 de 5 Les ateliers sont une occasion d'enseigner des techniques et des pratiques reliées à la floriculture. Photo : Marguerite Morin

Image 5 de 5 Un atelier de fabrication de couronne florale avait lieu samedi à la Ferme Pastel. Photo : Marguerite Morin Fin de la liste Album photo de 5 éléments. Retour au début de la liste?

On aurait très bien pu décider de faire une soixantaine de couronnes, puis de les mettre sur le marché, mais on s’est dit que c’était tellement plus précieux de montrer à 60 personnes comment faire leur propre couronne pour qu’ils aient ce bagage pour le restant de leur vie , explique Mme Beaulieu Pelletier.

« C’est tellement plus durable et sain comme approche. » — Une citation de Maggie Beaulieu Pelletier

Maggie Beaulieu-Pelletier participe aux ateliers de création florale pour guider les participants. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Celle qui est également travailleuse sociale de formation croit que ces ateliers sont une manière de démocratiser la fleur et de se reconnecter avec la nature.