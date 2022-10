Roger Thériault, premier maire de Baie-Comeau fusionnée, est décédé

Mme Thériault rapporte qu'il s'est éteint à 83 ans au CHSLD de Matane, après s'être cassé la hanche mardi soir. Elle indique qu'il vivait avec la maladie d'Alzheimer depuis près d'une décennie.

« J’ai beaucoup de peine, mais très soulagée pour lui. Lui qui était fier et digne, il aura vécu ses dernières années dans l’inconscience, l’incohérence et l’oubli. Je me trouve privilégiée d’avoir veillé ses derniers instants. »