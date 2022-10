L’autonomie alimentaire est cultivée à l’école dans la MRC d’Avignon

La région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est très dynamique en matière de projets visant l’autonomie alimentaire. Parmi les plus récents dans la MRC d’Avignon, les élèves de l’école des Deux-Rivières de Matapédia se familiarisent avec le jardinage et avec la conservation des légumes pour mieux s’alimenter. Du côté de Carleton-sur-Mer, un projet de forêt nourricière est en développement.

L’école des Deux-Rivières a lancé son projet de jardin au profit des élèves il y a environ un an. Ils peuvent donc apprendre plein de choses sur la culture maraîchère, mais surtout, ils ont accès à une alimentation plus saine grâce aux récoltes.

Enseignante en éducation aux adultes à Matapédia, Caroline Michaud explique que ce projet répond à un besoin. Dans notre région en général, on a certaines problématiques de pauvreté , constate-t-elle.

Un jardin et une serre à l'école des Deux-Rivières à Matapédia Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Certains n'ont rien pour dîner et d'autres n'ont pas déjeuné, raconte-t-elle. Parfois, quand j’en vois se faire un dîner à l'école, se cuisiner quelque chose devant moi, je suis certaine qu'ils ont mangé et qu’ils vont être aptes à travailler l’après-midi , commente-t-elle.

« Quand je vois qu'à la pause, il y a des petits creux, des fois, je vais chercher des concombres dans le jardin. Je laisse ça sur le comptoir et ça se mange. Pour moi, c’est une très grande réussite. » — Une citation de Caroline Michaud, enseignante en éducation aux adultes à Matapédia

Caroline Michaud, enseignante en éducation aux adultes à l'école des Deux-Rivières de Matapédia Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Les récoltes sont abondantes et rien n’est gaspillé. La cafétéria a accepté de prendre les surplus et les élèves ont accès à des ateliers pour apprendre à cuisiner et à faire des conserves.

On va donner de la formation pour qu'ils puissent tout refaire à la maison, des conserves et leur propre jardin, mentionne Caroline Michaud. Même s’ils ont seulement un appartement, ils peuvent tout de même avoir une parcelle de jardin, donc c'est vraiment [un travail] d'éducation pour qu'à long terme, ça puisse avoir des répercussions bénéfiques dans leur famille non seulement sur de leur santé mais aussi sur leurs connaissances.

Certains enseignants ont aussi incité leurs élèves à contribuer au jardin. Ceux du primaire et du secondaire ont également pu mettre les mains dans la terre.

Une accompagnatrice pour assurer la réussite du projet

La MRC d’Avignon finance les services d’une accompagnatrice en jardinage pour encadrer le projet, qui comporte une serre de 2,5 m sur 5 m et un jardin de 12 m sur 15 m.

Apprendre à faire sa propre nourriture est la clé de la résilience alimentaire , souligne Marie-Claire Larocque, accompagnatrice jardin pour le secteur ouest de la MRC d'Avignon. Ça permet de garder plus de sous pour soi, de moins les dépenser à l’épicerie et de pouvoir manger mieux aussi, plus sainement.

Marie-Claire Larocque, accompagnatrice jardin pour la MRC d'Avignon Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Elle transmet ses connaissances entre autres en ce qui concerne la qualité de la terre, le choix des semences, les méthodes d'arrosage et la rotation des cultures.

Plus largement, son rôle consiste à offrir de l'accompagnement dans les secteurs privé, institutionnel et communautaire pour accroître la résilience alimentaire sur le territoire.

L'idée, c'est de jardiner en bio intensif, donc cultiver le plus de légumes possible sur une plus petite surface , explique-t-elle.

Un jardin créateur d’emplois

Afin que le projet soit maintenu à longueur d’année, une entente a été conclue entre la MRC et Service Québec pour de l’embauche en réinsertion socioprofessionnelle afin d’entretenir les cultures.

Mon but au départ, c'était de donner un emploi à un de mes élèves durant l'été pour amener l'élève à se responsabiliser, à démontrer ses capacités dans un milieu de travail , indique Caroline Michaud.

Guidé par Marie-Claire Larocque, Nickalus Cloutier-Gamarra a donc veillé au jardin tout l’été.

« Ça m'aide pour mieux nourrir ma famille. Avoir ça ici, gratuit je dirais, c’est un bon avantage pour tout le monde. » — Une citation de Nickalus Cloutier-Gamarra, employé au jardin

Nickalus Cloutier-Gamarra, employé du jardin et élève à l’éducation des adultes Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Dans la Baie-des-Chaleurs, on compte faire pousser plus de 300 espèces de plantes sur un terrain près de l'école Antoine-Bernard, à Carleton-sur-Mer.

À plus long terme, à partir des végétaux qu’on y fera pousser, il sera possible de diviser les plantes. Les gens vont pouvoir repartir à la maison avec des plants de fraises, de framboises, de gadelles, peu importe, et les transplanter dans leur cour , explique Véronique Leblanc, gestionnaire du projet de forêt nourricière de Carleton-sur-Mer. Ça va leur permettre de développer leur autonomie alimentaire.

Véronique Leblanc mentionne que le projet est né d’une idée du conseil municipal de Carleton-sur-Mer qui souhaitait occuper un espace vide. Un partenariat a été établi avec le Centre de services scolaire René-Lévesque et l'école Antoine-Bernard. La Municipalité a injecté 200 000 $ dans le projet.

Un comité a été formé au printemps avec des jeunes de la polyvalente.

Début du projet de forêt nourricière à Carleton-sur-Mer Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

On a commencé à regarder avec eux comment on pourrait aménager le terrain, savoir c'était quoi, leurs besoins, raconte Mme Leblanc. C'est quoi, leur vision de l'aménagement ici? Comment ils se projettent ici quand ils vont venir?

« Une fois que ça va être implanté, ils vont venir manger, jouer, discuter, peu importe… On voulait leur inspirer une fierté dans le legs qu’ils vont laisser de leur passage. » — Une citation de Véronique Leblanc, gestionnaire du projet de forêt nourricière de Carleton-sur-Mer

Mme Leblanc fait aussi valoir le côté pédagogique du projet, qui permettra aux jeunes d’acquérir des compétences en culture.

Des activités de plantation ont eu lieu au cours des derniers jours non seulement avec des élèves mais aussi avec des personnes handicapées.

La population en général est elle aussi invitée à participer en divisant des vivaces comestibles.

« L'implication de la population dans le projet est super importante aussi pour que les gens s'approprient le terrain comme les jeunes. C'est de faire germer tranquillement tout l'aspect de l'autonomie et de la résilience alimentaires dans l'esprit des gens. » — Une citation de Véronique Leblanc

Le projet va progresser tout l’hiver au moyen de rencontres prévues avec les jeunes.

Certains professeurs intègrent également ce flot de connaissances dans leur enseignement.

La concertation, une force pour la région

Plus d’une cinquantaine de personnes se sont réunies à Gaspé cette semaine pour assister à un colloque sur l’autonomie et la sécurité alimentaires. Leur intention? Améliorer la communication entre ceux qui gèrent la centaine de projets en cours dans la région.

Christine Laliberté, coordonnatrice du collectif « Nourrir notre monde Gaspésie–les-Îles », est ravie de constater une belle effervescence de projets en autonomie alimentaire dans la région. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Organisée par la Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, cette rencontre visait à répondre à plusieurs questions sur la possibilité et sur les façons d'atteindre une plus grande autonomie et une plus grande sécurité alimentaires dans la région.

Alexia Sicard, chargée des communications pour le colloque en sécurité et en autonomie alimentaires, rappelle que le problème de l’insécurité alimentaire est multifactoriel.

« Les problèmes d'insécurité alimentaire sont directement reliés à des facteurs de santé publique. Et ça a des impacts sur notre santé globale. Ça peut avoir des impacts sur notre qualité de travail, sur notre productivité. » — Une citation de Alexia Sicard, chargée des communications pour le colloque en sécurité et en autonomie alimentaires

L'accès au logement fait partie de ça, ajoute-t-elle. Les changements climatiques font aussi partie de la question, donc il y a beaucoup d'angles d'attaque pour ce qui est de la sécurité alimentaire. On peut aussi voir la sécurité alimentaire comme un sujet qui est dans plusieurs sphères de préoccupation, que ce soit dans les organismes communautaires, à la santé publique ou dans d'autres organismes, comme ''Nourrir notre monde'', qui agissent concrètement sur le territoire.

Beaucoup de prises de conscience et de questionnements sont ressortis du colloque.

« La première prise de conscience qui a émergé du colloque, c'est la force du réseau, puis la force de la concertation. » — Une citation de Alexia Sicard

Selon Alexia Sicard, des participants qui venaient de l’extérieur de la Gaspésie ont remarqué une spécificité gaspésienne et madelinienne, soit une force de concertation et une capacité à communiquer entre les différentes instances actives sur le terrain.

D’après le reportage de Louis Pelchat-Labelle