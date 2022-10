Des affiches invitent les motoneigistes à éviter les terres agricoles

L'organisation offre aux agriculteurs et aux forestiers des affiches à installer près de leur propriété afin de sensibiliser les usagers à la nécessité d'éviter de circuler sur les terres privées.

L'an passé, environ 400 affiches ont fait leur apparition dans les champs de plusieurs agriculteurs.

Cette année, une centaine d'affiches sont offertes au coût de 8 $ plus taxes et le projet est rendu possible grâce à un partenariat avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue, les MRC et l’Association des clubs motoneigistes de la région entre autres.

Le vice-président de l' UPA régionale Normand Lemieux dit que plusieurs propriétaires subissaient d'importantes pertes de production à cause de certains motoneigistes.

On sait qu'il y en a qui seront délinquants, ils vont toujours être délinquants, mais on s'est rendu compte l'an passé à notre première édition de cette campagne-là, qu'il y avait des motoneigistes qui ne savaient juste pas le dommage que ça causait, puis ça amenait une discussion avec des producteurs, à savoir où est-ce que je peux passer sans faire de dommages , raconte le producteur agricole.

L'affiche est mise à la disposition des propriétaires afin de sensibiliser les motoneigistes aux dommages qu'ils peuvent causer aux terres agricoles. Photo : UPA Abitibi-Témiscamingue

Normand Lemieux affirme que la campagne de sensibilisation menée l'an passé a porté fruit puisqu'il y a une baisse du nombre de plaintes des agriculteurs. Il rappelle que l'un des objectifs de la campagne est aussi d'éviter la fermeture de sentiers.

La campagne de sensibilisation qu'on a faite l'an passé, c'était justement pour éviter ça , dit-il.