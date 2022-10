Heurts entre des étudiants dans une université réputée en Iran

Ces protestations ont été déclenchées par le décès de la jeune Kurde iranienne le 16 septembre, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs, qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique.

Des dizaines de personnes, principalement des manifestants mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées lors de ces protestations. Des centaines d'autres, y compris des femmes, ont été arrêtées.

Le prestigieux établissement universitaire Sharif University of Technology, où des heurts ont eu lieu dimanche, avait décidé au cours du mois d'octobre de dispenser ses cours en ligne après des accrochages entre des étudiants et les forces de sécurité.

Samedi, à la reprise des cours en présentiel, plusieurs étudiantes sont entrées dans la salle à manger réservée aux hommes après avoir enlevé leur voile, enfreignant ainsi les lois iraniennes sur la ségrégation entre hommes et femmes dans certains espaces publics ainsi que l'obligation du port du voile pour les femmes, selon l'agence Tasnim News.

Mahsa Amini avait été arrêtée pour avoir porté le voile de manière « inappropriée », selon les autorités du pays. Photo : Getty Images / AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Dimanche, un groupe d'étudiants a organisé un rassemblement pour protester contre les insultes et les profanations qui ont eu lieu à l'université , poursuit l'agence.

Agitant le drapeau iranien, ces étudiants ont appelé l'administration de l'université à intervenir contre l'anarchie et la violation des règles en vigueur .

Un autre groupe a crié des slogans grossiers et a détruit une porte et une fenêtre avant de les jeter sur les étudiants qui se trouvaient dans la salle […], blessant certains étudiants et des membres du personnel universitaire de sécurité , selon l'agence.

Tasnim News a publié une courte vidéo qui montre prétendument des étudiants en train de donner des coups de pied dans une porte, tandis que d'autres la bloquent de l'intérieur.

Les autorités universitaires minimisent

L'université a indiqué dimanche avoir empêché un petit nombre d'étudiants impliqués dans ces incidents d'avoir accès à l'établissement, a rapporté un média local.

Ces étudiants ont été temporairement privés du droit de se rendre à l'université, pour leur propre bien et pour celui de l'établissement , selon un communiqué cité par le quotidien Shargh.

Le 2 octobre, la police antiémeute avait dispersé près de 200 étudiants rassemblés à la Sharif University of Technology qui criaient des slogans contre les autorités iraniennes, selon l'agence d'information Mehr.

Les policiers ont utilisé du gaz lacrymogène, des balles de peinture ainsi que des armes à billes d'acier non létales.

Le vice-ministre de l'Intérieur iranien, Majid Mirahmadi, a affirmé samedi que les émeutes qui ont suivi la mort de Mahsa Amini en Iran connaissaient leurs derniers jours .