L’autoroute 6, un désert en matière de halte routière

Il y avait auparavant des toilettes dans la halte routière à Devil’s Lake, à 100 kilomètres au sud de Grand Rapids, mais la province a fermé le site il y a longtemps.

Il y a quelques autres petites stations-service entre St. Martin et Thompson, mais leurs heures d’ouverture sont limitées.

Une station-service à Ponton était également populaire jusqu’à ce qu’elle prenne feu en 2018. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Je voyage de Grand Rapids à Thompson, et il n’y a rien , observe Veronica Dick à propos des 330 kilomètres qui séparent les deux localités.

Il faut aller dans les buissons, et là on se fait piquer par toutes sortes de plantes, et les loups font peur , poursuit-elle.

Achalandage à Pelican Landing

Veronica Dick travaille comme concièrge au Pelican Landing Gas Station & Restaurant, un endroit populaire auprès des voyageurs. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Mme Dick travaille comme concierge au Pelican Landing Gas Station & Restaurant, là où se trouve la seule salle de bains entre St. Martin et Thompson, une étendue de 500 kilomètres. La seule, et la plus propre , avance-t-elle en riant.

Veronica Dick affirme qu’il y a souvent des queues pour avoir accès à la salle de bain, à tel point que chaque jour, nous passons à travers au moins deux gros rouleaux par cabine .

Je travaille pendant six heures en journée, et je reviens pendant deux heures en soirée, parce que les besoins sont là.

Ted Labelle ignorait jusqu'ici qu'il manquait de salles de bains sur l'autoroute 6. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Ted Labelle croise souvent le site de Pelican Landing dans le cadre du travail, et il s’étonne de savoir qu’il manque d’installations du genre dans le nord du Manitoba.

Je suppose que ça dépend de l’urgence , dit-il, sourire en coin. Je n’ai pas vraiment peur de m’arrêter pour trouver un fossé, mais j’imagine que ça ne peut pas convenir à tout le monde.

Brian Trewin, résident de Leaf Rapids, affirme que la situation est particulièrement difficile pour les aînés et les femmes dans sa famille. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Les fossés sont abrupts, et il y a beaucoup d’arbustes , remarque Brian Trewin. Avec sa famille, il se déplace de Winnipeg, en chemin vers Leaf Rapids, un trajet de 550 kilomètres.

Pour les personnes plus âgées et les femmes, c’est plus difficile.

Un groupe citoyen fait pression sur le gouvernement

Bénévole au sein d'un groupe citoyen militant pour davantage de salles de bains sur l'autoroute 6, Volker Beckmann affirme que cette situation est particulièrement dangereuse en hiver. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Il existe également un relais routier pour camions entre Grand Rapids et Ponton, ou les camions gros porteurs peuvent se stationner en toute sécurité. Mais il n’y a pas de toilette ni de poubelle, et le sol est recouvert d’ordures.

C’est gênant. Les gens laissent leurs couches utilisées et du papier de toilette souillé , observe Volker Beckmann, un résident de Thompson, bénévole au sein du Highway 6 Citizens Group.

Le groupe fait pression auprès du gouvernement du Manitoba afin d’élargir la route et d’installer des salles de bain.

Malgré la pollution olfactive et visuelle, ce sont plutôt les dangers de l’hiver qui préoccupent Volker Beckmann. (archives) Photo : Google Meet

La Société d’assurance publique du Manitoba affirme qu’entre 2019 et 2021, il y a eu en moyenne 10 collisions par mois sur l’autoroute 6, entre Thompson et Grand Rapids.

À chaque fois qu’une semi-remorque passe, elle est suivie de neige aveuglante, et pendant un instant, tu es dans un voile blanc , explique Volker Beckmann.

Tu ne vois rien , poursuit-il. Et après ça, comment veux-tu aller uriner sur le bord de la route dans ces conditions? Ça fait peur!

Le gouvernement promet d'agir

La première ministre Heather Stefanson affirme que le problème se retrouve sur le radar du gouvernement. (archives) Photo : Radio-Canada

En voyage à Thompson récemment, la première ministre du Manitoba Heather Stefanson a promis d’agir.

Le ministre des Transports et des Infrastructures, Doyle Piwniuk, a rencontré des communautés dans le nord dernièrement , a-t-elle affirmé le 14 octobre.

Il est conscient des défis sur le terrain et il s’engage à ce que ça change , a-t-elle ajouté.

Un porte-parole du ministère affirme que le phénomène est sur leur radar. Lorsque possible, sur demande, notre gouvernement travaillera avec les acteurs locaux afin de développer des haltes routières.

Le ministre des Transports et de l'Infrastructure du Manitoba, Doyle Piwniuk, affirme que le gouvernement répondra aux demandes des acteurs locaux. (archives) Photo : (Global TV pool camera)

Les acteurs locaux peuvent comprendre le secteur privé et les Premières Nations, précise le porte-parole.

Quelle entreprise privée va installer des toilettes au milieu de nulle part? , se questionne Volker Beckmann. Il n’y a pas de retour sur investissement!

Nous voulons des salles de bains comme il y en a ailleurs au Canada. Et ça tombe sous la juridiction fédérale ou provinciale.

Avec les informations d'Emily Brass