Un centre de chirurgie minimaliste pour tenter de réduire les temps d’attente

Découragé de voir ses patients attendre des semaines pour subir une opération orthopédique, un chirurgien de London a mis sur pied il y a quelques années une salle d’opération simplifiée pour traiter plus rapidement les cas moins complexes. Ses résultats attirent l’attention dans le milieu de la santé.

Les opérations orthopédiques mineures ne nécessitent pas autant de temps ni de ressources que plusieurs interventions bien plus urgentes.

Cependant, elles sont habituellement pratiquées dans les mêmes blocs opératoires, qui requièrent au moins six professionnels de la santé et un ensemble d’instruments et d’appareils stérilisés uniquement pour fonctionner.

Ce n’est pas le cas au Centre de chirurgie Nazem Kadri, un établissement public situé juste en face de l'hôpital Victoria à London, en Ontario.

Ce centre a été créé pour traiter les patients qui ont besoin d’une opération orthopédique ambulatoire, c'est-à-dire une intervention après laquelle ils pourront rentrer chez eux la même journée. Il comporte deux salles d’opération minimalistes.

Les ressources et le personnel requis pour chaque opération varient en fonction des besoins du patient.

En supprimant tout [le reste], nous réduisons nos coûts de façon importante et augmentons notre efficacité, ce qui, dans notre système, ne signifie pas nécessairement que nous économisons de l’argent mais que nous traiterons plus de patients , explique le directeur du centre de chirurgie ambulatoire du Centre des sciences de la santé de London (CSSL), le D Abdel-Rahman Lawendy.

Ce centre chirurgical public est géré par le CSSL , tout comme les hôpitaux de la région. Les temps d'attente pour les opérations chirurgicales mineures se sont allongés de façon marquée pendant la pandémie partout en Ontario, soutient le Dr Lawendy.

L’idée de ce projet était un peu épeurante au début parce que c’était très innovateur , dit la gestionnaire clinique du centre, Jilian Holbrough.

Elle croit cependant que le modèle a fait ses preuves. Le personnel, selon elle, travaille au moins 30 % plus rapidement que dans un bloc opératoire traditionnel : il effectue de 10 à 15 opérations chaque jour.

Une approche qui suscite de l’intérêt

Dans une thèse publiée en 2019 sous la supervision du Dr Lawendy, l’étudiant Moaz Bin Yunus Chohan a démontré que les opérations effectuées dans ce centre chirurgical à haute efficacité coûtaient jusqu’à 60 % moins cher que celles effectuées dans un bloc opératoire traditionnel.

Professeur de chirurgie orthopédique clinique à l’Université de la Colombie-Britannique, le Dr Danny Goel croit que l’approche du Dr Lawendy a beaucoup de potentiel.

Les occasions d’investir dans des centres de chirurgie devraient être fortement encouragées pour alléger le fardeau des milieux hospitaliers traditionnels , a-t-il commenté dans un courriel à CBC.

Le Dr Lawendy affirme d’ailleurs que le gouvernement de l’Ontario a manifesté de l’intérêt pour implanter d’autres centres chirurgicaux inspirés de son modèle afin de réduire les temps d’attente pour les opérations.

Nous avons des gens de partout en Ontario qui viennent visiter [le centre] presque chaque semaine pour voir à quoi ressemble notre modèle , affirme le médecin.

Le CSSL a par ailleurs soumis une demande de financement au gouvernement ontarien afin de pouvoir ouvrir quatre salles d’opération de plus au Centre Nazem Kadri pour en avoir un total de six.

Avec des informations de Christine Birak, de Marcy Cuttler et d'Amina Zafar