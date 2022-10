Disque-golf : un dispositif créé en C.-B. pour localiser les disques perdus

Le nom MeepMeep fait référence au son produit par Road Runner, le personnage de Looney Tunes qui échappe constamment à Wile E. Coyote. La technologie est similaire à celle de l'AirTag qui permet de localiser les bagages en errance dans les aéroports du monde entier.

Le petit accessoire, qui pèse 7 grammes et coûte environ 30 dollars, s’attache au-dessous du disque. Les disques, eux, coûtent en général entre 10 et 25 dollars.

Nous prenons cette technologie, la mettons dans un boîtier, puis utilisons un adhésif spécial pour que cela puisse réellement adhérer au disque et avoir une résistance robuste, donc si le disque heurte un arbre, une pierre, il restera en place , assure la PDG et cofondatrice de MeepMeep, Eve Olynyk.

Le dispositif s'attache au-dessous du disque. Photo : Fournie par Simon Park

Les joueurs ont également besoin d’une application sur leur téléphone pour retrouver leur disque, en activant une alarme. Le dispositif a été conçu dans un souci d'accessibilité pour que les joueurs qui ont par exemple des troubles visuels ou cognitifs puissent utiliser l’application, détaille Eve Olynyk.

Cela permet vraiment aux joueurs d'éviter [...] de chercher dans les broussailles et de se faire griffer , explique la PDG qui a grandi en jouant au disque-golf sur l'île de Salt Spring.

Perdre son disque, la hantise des joueurs

Selon Laura Mason, membre de BC Disc Sports, une organisation à but non lucratif dédiée à rendre ce sport plus accessible, perdre un disque est l'une des hantises des joueurs. Les remplacer trop souvent peut vite faire monter la facture, alors que ce sport est pensé pour être accessible au plus grand nombre.

Laura Mason explique que la communauté a pris l'habitude d’écrire les noms et numéros de téléphone des joueurs sur les disques pour les réunir avec leurs propriétaires. Si elle se dit curieuse de découvrir MeepMeep, elle s’inquiète néanmoins du poids du dispositif qui pourrait avoir un impact sur la trajectoire des disques.

Il est difficile de comptabiliser le nombre d’adeptes de disque-golf dans la province, mais Eve Olynyk estime que celui-ci a augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Plus de la moitié des 300 parcours canadiens se situent en Colombie-Britannique et en Ontario.

