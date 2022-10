Hockey sonore : le Canada obtient trois victoires convaincantes contre les États-Unis

L’équipe canadienne de hockey sonore, qui rassemble des athlètes non voyants, a remporté trois victoires écrasantes contre l’équipe américaine à l'occasion de la série internationale Canada–États-Unis.

La troupe de l’entraîneur Luca DeMontis jouait une série de trois parties à Fort Wayne, dans l’État de l’Indiana.

Au cours de la première partie, qui a eu lieu vendredi, les Canadiens l’ont emporté par la marque de 7-1. Le deuxième duel, samedi, s’est soldé par un différentiel de 5-1 en faveur de l’équipe canadienne.

Les Canadiens ont gagné la troisième partie, qui a eu lieu dimanche, et complété le balayage par la marque de 7-1.

Les attaquants Simon Richard et Jason Yuha se sont démarqués avec beaucoup de temps de glace et plusieurs buts au cours des trois parties.

L'équipe nationale de hockey sonore du Canada Photo : Facebook: Canadian Blind Hockey

Le hockey sonore est une version adaptée de ce sport pour les non-voyants, qui se joue à l’aide d’une rondelle surdimensionnée qui émet des sons. On y joue sur la glace avec des patins, comme au hockey standard.

Peu après le troisième match, dimanche, le directeur général de hockey sonore Canada, Matt Morrow, n’avait que de bons mots à dire à propos de la performance de l’équipe.

L'équipe canadienne a travaillé très fort pour préparer la série contre les États-Unis et les joueurs ont bataillé très dur pour en arriver à ce résultat , a-t-il affirmé.

M. Morrow a par ailleurs souligné le jeu de Simon Richard et de Jason Yuha pendant la série.

Ils sont les capitaines adjoints pour une bonne raison : leurs performances sur les 200 pieds de la glace. C’est fantastique, ils ont marqué des buts, ils ont fait des passes et ils ont bloqué des tirs. Ils ont souvent été les plus forts à l’attaque , s'est-il réjoui.

Pas encore de point pour Amanda Provan

Pour cette série, le Canada a accueilli dans ses rangs Amanda Provan, une Franco-Ontarienne de Sudbury qui a marqué l’histoire en devenant ainsi la première femme à jouer pour l’équipe nationale de hockey sonore.

Amanda Provan pose fièrement avec le trophée de la Série internationale de hockey sonore. Photo : Facebook: Lisette Bogoslowski

Si la recrue n’a pas encore marqué, son niveau de jeu est suffisant, selon M. Morrow.

Amanda a très bien joué. Elle a été du calibre des autres joueurs canadiens, elle a été rapide, elle a travaillé fort, elle était aux bons endroits, elle a fait des lancers au but et peut-être que la prochaine fois, elle va compter un but , croit-il.

Niveau de jeu relevé

Le défenseur Julien Blais-Savoie, un vétéran de l'équipe, a constaté le haut niveau du jeu lors de ce type de tournoi.

Ça fait deux fois que je participe, c'est mon deuxième tournoi, et à chaque fois, le calibre, que ce soit une classe sélect à Toronto ou une série internationale avec les Américains comme ça, c'est le meilleur hockey que tu joues de ta vie , explique-t-il.

C’est quelque chose qu’on se prépare pour atteindre le sommet. C’est des moments incroyables qu’on vit tous ensemble , ajoute-t-il.

Bruno Haché, qui a marqué une passe sur le premier but de la troisième partie de la série, flotte lui aussi sur un nuage après la série.

C’est incroyable, toute l’énergie dans l’équipe, peu importe qui a marqué. On n'est pas toujours celui qui marque, mais l’énergie qu’on a ensemble quand on marque, c’est super , explique-t-il.

En tant que vétéran de quatre jeux paralympiques en goalball, M. Haché tente maintenant sa chance au hockey sonore.

J’espère amener le hockey sonore aux paralympiques pour peut-être faire des paralympiques , dit-il.

Les prochains matchs de l’équipe nationale de hockey sonore vont se dérouler en novembre à Calgary lors du tournoi de l’Ouest.