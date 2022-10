Objet suspect à l’aéroport Billy Bishop : pas d’accusations déposées

La police de Toronto n’a déposé aucune accusation relative aux événements survenus à l’aéroport Billy Bishop samedi, qui ont forcé l’interruption des vols et l’évacuation d’immeubles dans les environs.

Les policiers ont reçu un appel un peu avant 16 h samedi au sujet d’un colis suspect découvert près de l’entrée de l’aéroport au 4 Eireann Quay. Les membres de l’unité d’intervention d’urgence (EDU) dépêchés sur place ont d’abord cru à la présence d’un engin explosif et les autorités ont décidé de faire évacuer l’aéroport et les environs.

La police note que deux suspects ont été localisés et arrêtés, mais ceux-ci ont finalement été relâchés et aucune accusation n’a été portée, selon un communiqué diffusé dimanche.

Les policiers ont procédé à l’explosion contrôlée de l’objet suspect et les activités de l’aéroport ont pu reprendre dimanche matin. Les résidents évacués ont quant à eux pu rentrer chez eux et les rues ont été rouvertes à la circulation dans la nuit.

Le service de police assure qu’il s’agit d’un incident isolé et qu’il n’y a plus de risque pour le public.

L'aéroport est situé à proximité du cœur financier et touristique du centre-ville, sur les îles de Toronto. Photo : (Patrick Morrell/CBC)

Sur Twitter, les responsables de l’aéroport Billy Bishop notent que tout est revenu à la normale , mais ils ajoutent que la fermeture du tarmac la veille pourrait encore avoir un impact sur certains vols. Ils invitent les voyageurs à se renseigner auprès de leur compagnie aérienne.

Les vols avaient été suspendus samedi soir et deux vols d'Air Canada ont notamment été redirigés vers Hamilton.

Une simulation d'urgence avait eu lieu plus tôt dans la journée samedi à l’aéroport Billy Bishop, mais la police a précisé que l’incident du colis suspect n’avait aucun lien avec cet exercice.