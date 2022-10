Des costumes d’Halloween à prêter à la Maison de la famille de Rouyn-Noranda

La Maison de la famille de Rouyn-Noranda propose depuis quelques années un service de prêt de costumes gratuit.

En effet, cet organisme reçoit à son comptoir de dons de vêtements un nombre assez élevé de costumes en très bon état.

Les responsables pensent que le prêt de costumes va aider les familles de la région à trouver de quoi faire plaisir à leurs tout-petits.

« Chaque année, on se rendait compte qu'on recevait un nombre assez élevé de costumes d'Halloween en très bon état. On s'est dit que ce serait peut-être plus profitable à la population si on les prêtait au lieu de les donner. »