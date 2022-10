Transition énergétique : quelles sont les attentes environnementales dans l’Est-du-Québec?

Le premier ministre François Legault veut que le Québec soit à l’avant-garde de la transition énergétique. Le croyez-vous?

C’est à voir, effectivement! Jusqu’à maintenant, il n’en a pas fait la démonstration.

Il a souvent prétendu qu’il y avait une économie verte [au Québec], mais l’économie verte doit se traduire par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et c’est là qu’on n’a pas eu les résultats qu’on pouvait espérer.

La directrice générale du Conseil de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, Luce Balthazar (archives) Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Pour la mise en œuvre de cette transition énergétique, on a un superministre [Pierre Fitzgibbon] qui va s’occuper des portefeuilles de l’Économie et de l’Énergie. Qu’en pensez-vous?

Ça lance effectivement le message selon lequel on assimile le développement énergétique et l’économie. Ce n’est pas incompatible, loin de là, mais il faut bien faire les choses.

Il ne faut pas que ce soit du développement économique [avant toute chose] et tant mieux si ça réduit les émissions de gaz à effet de serre : c’est plutôt l’inverse, parce qu’on parle d’urgence climatique. Il ne faut pas juste réduire les émissions de gaz à effet de serre : il faut le faire rapidement et de façon urgente.

On devrait donc d’abord viser la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et tant mieux si ça profite du point de vue de l’économie.

Pierre Fitzgibbon est maintenant le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ainsi que le ministre responsable du Développement économique régional (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le premier ministre a aussi annoncé la création d’un comité sur l’économie et sur la transition énergétique, qu’il va présider. [...] Qu’est-ce que ça vous inspire?

C’est tout à fait particulier et, à ma connaissance, c’est du jamais vu! On ne sait pas trop quel résultat ça va donner. Peut-être qu’il essaie, comme ça, d’atténuer des chicanes [entre le ministre Pierre Fitzgibbon et Hydro-Québec] avant qu’elles ne gagnent la place publique.

Est-ce que c’est pour affaiblir le pouvoir de la pdg d’Hydro-Québec? Parce que c’est important qu’Hydro-Québec conserve son indépendance : ça a toujours été le cas.

C’est peut-être positif, on ne sait pas exactement le résultat que ça va donner…

Est-ce qu’il y a du moins un effort pour tendre la main [à Hydro-Québec]?

Oui, mais est-ce que ça doit se faire dans un comité avec d’autres élus? Parce que Mme [Sophie] Brochu n’est pas une élue, donc c’est là où on est incertain de la tangente que ça va prendre.

Ce n’est pas forcément négatif, on verra!

François Legault propose de construire de nouveaux barrages hydroélectriques avec notre énergie propre. Est-ce une bonne idée?

Non, parce que c’est propre, l’hydroélectricité, mais après plusieurs années. Quand on construit un nouveau barrage, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre [non seulement] lors de la construction mais aussi à cause des inondations. Ça entraîne la décomposition des végétaux et ça émet du méthane, un des gaz à effet de serre les plus puissants. Ça crée de la pollution et ça nuit à différentes activités socioéconomiques, culturelles et folkloriques dans ces territoires-là.

Or, c’est bon, les barrages qu’on a maintenant, parce que ça fait longtemps qu’ils ont été construits. [Mais] de nouveaux barrages vont amener beaucoup de problèmes environnementaux et socioéconomiques pendant plusieurs années.

La construction de nouveaux barrages peut être polluante sur plusieurs années, selon Luce Balthazar (archives). Photo : Hydro-Québec

Quelle est donc la solution?

D’abord, on pourrait avoir l’équivalent [de la production d'électricité] d’une centrale juste en réduisant notre consommation. On peut être plus intelligents, plus rationnels, dans notre consommation énergétique.

Il y a aussi beaucoup de possibilités au Québec : les bioénergies, la biomasse forestière résiduelle, l’éolien, et on peut aller plus loin dans le solaire. Il y a beaucoup d’options au Québec, on a cette chance-là comparativement à d’autres pays : on peut penser à tout le continent européen.

L’éolien et la biomasse forestière : les trois régions de l’Est-du-Québec pourraient-elles se positionner favorablement à cet égard-là?

Oui, tout à fait, et pour d’autres formes de bioénergies d’ailleurs, pas uniquement la biomasse forestière résiduelle.

En énergie solaire également, on pourrait aller beaucoup plus loin. C’est sous-exploité, le potentiel de l’énergie solaire au Québec présentement.

Quel premier geste aimeriez-vous voir le gouvernement poser?

La faune est maintenant revenue au ministère de l’Environnement et notre préoccupation avec le gouvernement précédent, c’était la biodiversité et les aires protégées.

On a beaucoup parlé du caribou. On va voir si ce changement-là va améliorer la situation pour la protection des espèces animales et végétales.

Le caribou des bois (écotype forestier) fait partie des espèces menacées les plus prisées par la population québécoise, indique une étude de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique (archives). Photo : Getty Images

On va beaucoup parler de biodiversité prochainement parce qu’il y aura une grosse conférence mondiale sur le sujet à Montréal en décembre. On dit de la biodiversité qu’elle est la crise cachée derrière la crise du climat et, effectivement, il y a un désastre environnemental qui se déroule.

Alors on espère que le nouveau ministère de l’Environnement, de la Faune et des Parcs pourra donner un bon coup de barre pour la protection des milieux naturels au Québec.