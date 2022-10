Drake et 21 Savage profitent d’un vidéoclip pour annoncer un album conjoint

Drake et 21 Savage lanceront ensemble un album surprise vendredi, intitulé Her Loss. L’opus a été annoncé samedi dans le vidéoclip de « Jimmy Cooks », une collaboration parue sur le plus récent album de Drake, Honestly, Nevermind .

La vidéo, dévoilée à l’occasion du trentième anniversaire de 21 Savage, est interrompue après la première minute, afin de laisser place à un message révélant le titre et la date de sortie de Her Loss.

La chanson, un clin d'œil au personnage de Drake dans la télésérie Degrassi: The Next Generation (soit Jimmy Brooks), a fait son entrée au premier rang du palmarès Billboard Hot 100 dès sa sortie.