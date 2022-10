Vague de fusillades dans la région de Peel : six hommes arrêtés

Six hommes font face à une trentaine de chefs d’accusation en lien avec une série de fusillades dans la région de Peel, en banlieue de Toronto.

Entre le 13 août et le 3 octobre, la police régionale de Peel est intervenue sur les lieux de quatre fusillades distinctes, lors desquelles des coups de feu ont été tirés en direction de véhicules et de maisons. Un homme de 27 ans a été gravement blessé dans l’une de ces fusillades, note la police.

Six suspects – des hommes âgés de 19 à 21 ans – ont depuis été arrêtés et font face à des dizaines d'accusations, notamment pour tentative de meurtre et diverses infractions liées aux armes. Ils demeurent détenus en attendant une enquête sur remise en liberté provisoire.

Les policiers ont également saisi 4 armes de poing illégales et plus de 50 cartouches.

Les enquêteurs demandent à toute personne ayant des renseignements sur ces événements de les contacter.