Les drag queens ont brûlé les planches à l’Alternative de Baie-Comeau

Céline Dion, Britney Spears, Rihanna... Plus d'une centaine de Baie-Comois et de Baie-Comoises ont pu revisiter leurs classiques du karaoké samedi soir lors d'un spectacle de drag queens présenté par l'Ouvre-Boîte culturel à l'Alternative.

Pendant trois heures, les drag queens Lana Dalida, Rawxy et Gina Gates ont offert des prestations de synchro (lip sync) mélangeant l'humour, le théâtre et la danse.

La drag queen Lana Dalida sur la scène de l'Alternative à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

En entrevue à l'émission Bonjour la Côte vendredi dernier, Frédéric Caron, alias Lana Dalida, dit ne pas être surpris de l'engouement des Nord-Côtiers pour ce genre de spectacle.

On sait que la drag est de plus en plus populaire, puis on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'événements du genre dans le coin , expose Frédéric Caron.

Offrir une prestation en région

Cela fait six ans que Frédéric Caron monte sur scène sous le nom de Lana Dalida. Il indique être toujours bien accueilli en région.

« Au fil du temps, au fil des régions que j'ai faites, c'est une inquiétude qui est vraiment tombée [de faire des spectacles en région], parce que les gens qui veulent venir viennent. Les gens qui sont peut-être moins ouverts à ça ne se donnent pas la peine de venir. » — Une citation de Frédéric Caron, alias Lana Dalida

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le public [en région] est souvent plus excité que le public en ville parce qu'il n'est pas habitué à en voir, puis c'est vraiment quelque chose de spécial pour eux , met-il de l'avant.

Un spectacle de drag queens aux Escoumins et Baie-Comeau ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Un spectacle de drag queens aux Escoumins et Baie-Comeau. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Lieu de rassemblement pour la communauté LGBTQ+

L'administratrice de l'Ouvre-Boîte culturel, Mary-Maude Fournier, se réjouit de l'engouement de l'événement qui a attiré 175 personnes samedi soir.

Selon elle, ce genre de spectacle peut être un lieu de rassemblement pour la communauté LGBTQ+ de la ville.

L'administratrice de l'Ouvre-Boîte culturel, Mary-Maude Fournier Photo : Gracieuseté Mary-Maude Fournier

On le voit, on l'entend des participants, c'est vraiment apprécié justement d'avoir ce genre de rassemblement qui se qualifie plus queer, LGBTQ+ , soutient Mary-Maude Fournier. On le ressent, comme il n'y a pas de milieu, pas d'organisme, pas de lieu [ LGBTQ+ ]. Ça, c'est quelque chose dont on est fier de faire à l’Ouvre-Boîte culturel pour offrir justement de la diversité à ce niveau-là à Baie-Comeau .

L'administratrice ajoute que ce sont autant des jeunes que des plus vieux qui ont participé à la soirée et qui viennent de tous les milieux.

« C’est sûr qu’on va refaire ce genre d’événement, c’est tellement populaire. » — Une citation de Mary-Maude Fournier, administratrice de l'Ouvre-Boîte culturel

C'est la deuxième fois que ce genre de spectacle est offert à Baie-Comeau.

Les trois artistes étaient aussi de passage au café-bar culturel Kiboikoi aux Escoumins vendredi soir.

Avec les informations de Xavier Bourassa