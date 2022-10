Le juriste acadien Michel Doucet est décoré de l’Ordre du Canada

Michel Doucet dit qu’il a été bien surpris lorsqu’il a reçu un appel, il y a deux ans, du bureau de l’ancienne gouverneure générale du Canada, Julie Payette, pour lui annoncer qu’il était nommé membre de l’Ordre du Canada.

Pour moi, ça marquait quelque chose au niveau des droits linguistiques, ça montrait quand même que les gens qui travaillent dans ce domaine-là peuvent obtenir une certaine reconnaissance au niveau national , dit-il. C’est bien qu’on envoie un message à la population et aux jeunes selon lequel les droits linguistiques, c’est aussi quelque chose de très important […] et que défendre ces droits-là, ce n’est pas de se placer à l’extérieur de la société, c’est de travailler à améliorer le sort de ces communautés.

« Lorsqu’on est une communauté en situation minoritaire, il n’y a jamais d’acquis. Il faut toujours continuer à travailler. » — Une citation de Michel Doucet, juriste

Lors de la remise de l’insigne, Michel Doucet dit avoir eu un moment d’émotion en pensant à sa femme et à ses deux filles.

Elles ont sacrifié beaucoup pour que je puisse faire la carrière que j’ai eue , a affirmé M. Doucet, qui est reconnu pour avoir consacré sa vie à faire respecter le français comme langue officielle et à défendre les droits linguistiques.

L'Ordre du Canada est une des distinctions honorifiques civiles les plus prestigieuses au pays. Photo : Bureau de la gouverneure générale du Canada

On sait que malheureusement, l’égalité linguistique au Canada et au Nouveau-Brunswick, on a encore beaucoup de route à parcourir, et parfois, il y a des victoires qu’on répète : on les gagne une fois, mais on sait qu’il faut revenir. Il n’y a jamais d’acquis , rappelle-t-il.

Les choses ne progressent pas aussi rapidement qu'elles le devraient, selon Michel Doucet.

Cinquante ans après le bilinguisme officiel […], on n’est pas plus avancés au niveau de l’égalité linguistique au Nouveau-Brunswick , dit-il. Ça, ça me fait mal.

De nombreuses luttes

Bien connu dans la francophonie mondiale comme défenseur des droits linguistiques de la communauté acadienne, Michel Doucet a été dès son jeune âge spectateur des avancées politiques et linguistiques des francophones de l’époque.

Un peu comme Obélix, j’étais tombé dans la marmite à ce moment-là , lance-t-il.

Né en 1955 à Bathurst, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, Michel Doucet avait cinq ans lors de la première élection de Louis J. Robichaud au gouvernement provincial.

Je me souviens beaucoup plus des élections qui ont suivi et de la fierté qui avait été exprimée par des Acadiens et par mes parents de voir un francophone être élu premier ministre au Nouveau-Brunswick , fait-il savoir.

En 1969, Louis J. Robichaud a réalisé un rêve pour les Acadiens : il a fait adopter la première loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Depuis ce moment historique, le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada. Photo : Le Corridor

Michel Doucet se rappelle aussi très bien de l’année 1969, lorsque le gouvernement provincial a adopté la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. J’avais 14 ans et je me disais : ''Pour une première fois, on reconnaît notre langue'' , dit-il.

Tout ça a marqué ma jeunesse. J’ai pu voir cela se produire et, évidemment, je me suis dit à ce moment-là : ''Si notre langue est sur un pied d’égalité, à ce moment-là, on a des droits également en tant que citoyens.'' Mais j’ai vite réalisé, vivant à Bathurst, que même si on avait une loi sur les langues officielles, plusieurs des choses que je croyais auxquelles on avait droit, on ne pouvait pas les obtenir , ajoute-t-il aussi.

Entre autres inspiré par Louis J. Robichaud, Michel Doucet commence ses études en sciences politiques à l’Université de Moncton.

Il décide ensuite de partir en Ontario pour étudier le droit. Lui et un ami deviennent alors les deux premiers étudiants de l’Université d’Ottawa à faire toutes leurs études au programme de common law en français.

On avait convaincu le doyen qu’on pouvait suivre des cours du côté du droit civil québécois pour compléter nos études de common law en français , raconte-il.

C’est là également que j’ai eu les premiers intérêts pour les droits linguistiques , dit-il, soulignant que les dossiers sur les droits linguistiques pour les communautés francophones étaient peu nombreux à cette époque dans la société canadienne.

Actuellement à la retraite après une longue carrière de professeur à l’École de droit de l’Université de Moncton, Michel Doucet a depuis lors mené maintes luttes dans ce domaine.

L’une dont il est particulièrement fier, c’est celle des circonscriptions électorales désignées acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Trois jours en Cour d’appel auront permis le rétablissement des circonscriptions acadiennes protégées de Clare, Argyle et Richmond.

Pour ce qui est des luttes à venir pour les droits linguistiques des minorités, au tour de la relève, maintenant, de prendre le flambeau : On verra où elle voudra aller , avance Michel Doucet. L'époque est différente, la façon de travailler est différente. On verra où ça va mener.

Avec des renseignements de l'émission Michel le samedi