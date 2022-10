Devenir une arbitre internationale de judo, une Saguenéenne s’apprête à réaliser son rêve

L'entraîneur de 27 ans de l'Institut de judo de Chicoutimi est très fébrile à l'idée de se rendre aussi loin pour faire son examen qui se tient sur plusieurs jours.

Elle arbitre déjà sur le circuit de judo canadien mais avec ce grade en poche, Blanche Richer poursuivra sa passion.

« C’est un échelon de plus vers un objectif un peu plus grand. Il me restera à passer le grade international pour espérer arbitrer aux Jeux olympiques un jour. »