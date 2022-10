Dîner de la Tribune de la presse : Trudeau s’en prend au chef conservateur, absent

L'événement annuel réunit des politiciens et des journalistes qui travaillent sur la colline du Parlement lors d'une soirée où ils se moquent les uns des autres. Il a été interrompu pendant deux ans en raison de la pandémie de COVID-19.

Le premier ministre Justin Trudeau a commencé par s'en prendre à M. Poilievre en laissant entendre que le chef conservateur serait venu si la Tribune de la presse lui avait dit qu'ils occupaient les lieux, faisant référence à son soutien à la manifestation du convoi de camionneurs à Ottawa.

M. Poilievre a décliné l'invitation à la soirée, comme l'a fait son ancien patron et prédécesseur à la tête du parti, Stephen Harper.

M. Harper n'assistait pas à cet événement lorsqu'il était au pouvoir, mais il y a participé lorsqu'il était chef de l'opposition et a démontré son sens de l'humour.

Les blagues de Trudeau

Alors que de nombreux coups étaient, en effet, légers, certains se situaient entre l'humour et l'insulte.

M. Trudeau a fait allusion, par exemple, aux commentaires de Pierre Poilievre sur l'utilisation d'un langage clair lors d'un balado animé par Jordan Peterson, un commentateur controversé.

Il a dit qu'il croyait à l'utilisation de mots anglo-saxons simples, se souvient M. Trudeau. Je n'ai pas compris non plus, mais on me dit que ça sonne beaucoup mieux dans l'original allemand.

À l'époque, le député conservateur Garnett Genuis avait pris la défense de M. Poilievre, qui était un candidat à la direction du parti, affirmant qu'il insistait sur l'utilisation de mots plus courts et plus précis dans un effort de clarté.

Justin Trudeau a également accusé le chef de l'opposition d'avoir donné de mauvais conseils aux Canadiens lorsqu'il a déclaré qu'ils pourraient se soustraire à l'inflation en utilisant la monnaie numérique.

Certes, l'un de nous deux devrait penser à la politique monétaire , a-t-il déclaré dans l'une des nombreuses blagues sur la cryptomonnaie lancées ce soir-là.

Critiques et autodérisions

Les chefs de partis présents se sont tour à tour attaqués aux conservateurs, y compris le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, qui a déclaré que de nombreux politiciens ont profité de la pandémie pour entreprendre de nouveaux projets.

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique (NPD). Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Il a eu un bébé, Justin Trudeau s'est laissé pousser la barbe et M. Poilievre a pris le contrôle du Parti populaire du Canada , a plaisanté Jagmeet Singh en faisant référence au parti de droite dirigé par Maxime Bernier, un ancien ministre conservateur.

Les chefs se sont aussi moqués d'eux-mêmes : Jagmeet Singh a promis de divulguer les détails secrets de son entente avec les libéraux au pouvoir et Yves-François Blanchet a déclaré aux membres de la Tribune de la presse qu'il s'ennuierait d'eux après la déclaration d'indépendance du Québec.

Le chef du Bloc québécois, Yves-Francois Blanchet. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

M. Trudeau a aussi fait preuve d'autodérision. Il a dit qu'il avait appris au fil des ans à éviter d'avoir à s'excuser pour ses faux pas.

Vous vous souvenez tous du scandale à l'ambassade de Finlande? Oh non, attendez, personne ne s'en souvient parce que je me suis fait couper les cheveux ce week-end-là , a-t-il déclaré.

La coupe de cheveux était, en effet, remarquablement ratée. Cette blague a été l'une des plus appréciées de la soirée.