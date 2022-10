Un incendie majeur jette 25 familles à la rue à Montréal

Le Service incendie de Montréal a reçu un appel vers 23 h 15 signalant de la fumée à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel.

À l'arrivée des pompiers, le plancher du premier étage était en flamme. L'immeuble, qui compte trois étages et qui est séparé des autres par des murs coupe-feu, était envahi par la fumée. La situation a rapidement dégénéré, selon Alain Laflamme, chef de section au SIM .

Personne n'a été blessé lors du sinistre, mais les 25 familles occupant l'immeuble ont été évacuées et ne pourront réintégrer leur domicile. L'édifice, un immeuble d’intérêt patrimonial, est « probablement une perte totale », selon M. Laflamme.

Pour le moment, sept familles qui ont été prises en charge par la Croix-Rouge, qui va s’occuper de leur trouver un logement temporaire. Les autres occupants de l'immeuble ont été relogés chez des proches , a-t-il laissé savoir.

Des pompiers devant l'immeuble qui a pris feu. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Au plus fort de l'incendie, 150 pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour combattre le brasier qui n'a été maîtrisé que vers 5 h ce matin.

On a eu un incendie assez difficile à combattre , a reconnu M. Laflamme.

Les causes du sinistre sont inconnues et rien n'indique que l'incendie serait d'origine criminelle à cette étape.

On est encore dans les fouilles et les recherches. Le travail sera long et ardu , a-t-il souligné.

Un périmètre de sécurité a été mis en place dans le secteur et les autorités recommandent d'éviter l'endroit.

Avec les informations de Danielle Kadjo