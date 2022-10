Des jeunes se renforcent sur l’identité fransaskoise et l’héritage du mouvement jeunesse

Selon l’artiste Mackenzy Vida, il faut utiliser la créativité des jeunes pour les sensibiliser à la question identitaire fransaskoise.

Comme Fransaskois, qu’est-ce que ça veut dire? Et comment je peux représenter ça dans une œuvre d’art , souligne l’artiste.

Ici, c’est un drapeau. Ça nous donne l’opportunité d’explorer notre identité unique, de prendre du temps ensemble, de parler à propos de ça et de créer quelque chose dont nous sommes fiers.

Si le mouvement jeunesse s’est développé en Saskatchewan,il a fallu l’action des pionniers de l’Association jeunesse fransaskoise.

Selon le coordinateur de la programmation à la Société historique de la Saskatchewan Quinn Bell, il est important de sensibiliser les jeunes sur cet héritage qui a eu des impacts significatifs dans la communauté.

Ça touche à chaque secteur, il y a la politique, beaucoup d’événements socioculturels et ça continue de nos jours , affirme M. Bell.

C’est grâce à ces événements que la jeunesse va continuer à vivre et non simplement survivre.

Les 50 ans du mouvement jeunesse sont aussi l’occasion de préparer les jeunes à assurer une bonne relève dans un esprit de collaboration et d’échange.

Un groupe de jeunes aux festivités marquant les 50 ans du mouvement jeunesse en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Jérémie Turbide

L’événement leur offre une chance d’apprendre et d’aller à la rencontre d’autres jeunes fransaskois afin de se préparer à des projets futurs.

On vient juste d’apprendre à propos du leadership, et on vient de faire un atelier que j’ai beaucoup aimé à propos de comment demander de l’argent pour des projets et des choses comme ça, ça c’était amusant , affirme Cédric Prince, un jeune participant.

Les célébrations des 50 ans du mouvement jeunesse se poursuivent samedi soir avec un repas à l’espace communautaire le Relais et les prestations musicales du groupe Radio Radio et de Shawn Jobin.

Les activités prévues dans le cadre de l’événement s’achèvent dimanche à l’hôtel Delta de Saskatoon.

Avec les informations de Jérémie Turbide