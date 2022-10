Des travailleurs en éducation manifestent devant le site du congrès des conservateurs

Près de 200 manifestants se sont rassemblés samedi devant le site du congrès du Parti conservateur de l’Ontario dans le but d'appuyer les travailleurs de soutien en éducation. Ces derniers pourraient légalement déclencher la grève le 3 novembre.

Le rassemblement arrive quelques jours après l'échec des négociations entre le syndicat canadien de la fonction publique CUPE et le gouvernement Ford.

On sait qu’ils sont à l’intérieur en train de discuter de leurs prochaines décisions. Mais en fin de compte, une grève peut être évitée. Il suffit de venir à la table de négociation avec une vraie proposition qui respecte les travailleurs et les familles , affirme la présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario, Laura Walton.

Le syndicat CUPE , qui représente des travailleurs tels que les assistants en éducation et les bibliothécaires, affirme que le médiateur qui a été appelé pour aider aux négociations cette semaine a conclu que les deux parties étaient trop éloignées et que les discussions devraient être remises à plus tard.

Ils devraient se retrouver le 1er novembre, pour une durée indéterminée.

Lorsque les discussions ont échoué, le ministre de l’Éducation Sephen Lecce a indiqué que CUPE essayait de perturber le retour de l’enseignement en classe en refusant tout compromis . Il estime qu’il s’agit de demandes déraisonnables.

Le syndicat veut une augmentation de salaire de 11,7 % quand le gouvernement a proposé une augmentation de 2 % par an pour les travailleurs qui gagnent moins de 40 000 $ et de 1,25 % pour les autres.

Michelle Campbell travaille pour le système public, aux services de développement du conseil scolaire du district de la région de York. Elle est venue manifester contre le ministre de l'Éducation, Stephen Lexxe, et le premier ministre, Doug Ford, au sujet du traitement des travailleurs de l’éducation qui dure depuis des années.

Elle dit avoir dû cumuler jusqu'à 3 emplois pour s’en sortir, en travaillant de 30 à 40 jours sans repos. Elle a fini par contracter une fibromyalgie, une maladie du système nerveux.

Je ne peux continuer à faire ce travail que j’aime avec l’argent que je gagne en ce moment , explique Michelle Campbell qui dit avoir dû vendre sa maison pour vivre dans un appartement d'une chambre.

Chris Kaspiris travaille lui aussi pour les services de développement du conseil scolaire du district de la région de York.

Il affirme qu’il n’est pas inhabituel pour les travailleurs en éducation de manquer leur pause du dîner pour s’occuper des enfants en raison du manque de personnel.