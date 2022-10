Le gouvernement canadien a embauché 35 500 fonctionnaires pendant la pandémie

Il s'agit de l'Agence du revenu du Canada, d'Emploi et développement social Canada, d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ainsi que de l'Agence de santé publique du Canada.

Des données fournies par le Conseil du Trésor ainsi que par d'autres ministères et agences indiquent en effet que le gouvernement fédéral a créé 19 151 postes au cours de l'exercice financier qui a pris fin le 31 mars 2021 et 16 356 autres postes au cours de l'exercice suivant.

Au total, quelque 335 957 personnes travaillent maintenant pour le gouvernement fédéral dans tout le pays, un record.

Sans surprise, ces embauches ont fait augmenter les dépenses du gouvernement de plusieurs milliards de dollars.

Durant l'exercice financier 2021, Ottawa a payé 59,6 milliards de dollars en salaires, en avantages sociaux, en fonds de retraite et en heures supplémentaires, une hausse de 4,4 milliards comparativement à la période précédente.

Les dépenses consacrées à la main-d'œuvre ont probablement augmenté d'un montant équivalent au cours de l'exercice 2022. Les données seront connues lors de la publication des comptes publics, prévue en décembre.

Cette forte croissance de la fonction publique surprend même un ancien directeur parlementaire du budget.

C'est une augmentation substantielle , note l'économiste Kevin Page, qui dirige aujourd'hui l'Institut des finances publiques et de la démocratie rattaché à l'Université d'Ottawa.

Cela augmente bien au-delà de 5 % par année, ce qui est bien plus rapide que dans le secteur privé et que la croissance réelle de l'économie , dit-il.

Revenu, Emploi, Immigration et Santé Quatre ministères et agences fédéraux ont réalisé la plupart des embauches depuis le début de la pandémie. L'Agence de revenu du Canada, qui a notamment géré la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et d'autres programmes d'aide liés à la pandémie, compte maintenant 9900 employés de plus qu'en mars 2020. Emploi et développement social Canada, qui est responsable du traitement des demandes de passeport et des bureaux de Service Canada, a embauché 8500 personnes. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, en plus d'avoir composé avec les crises en Afghanistan et en Ukraine, a dû faire face à un très grand nombre de demandes de visa en retard et a donc embauché 1750 personnes. L'Agence de santé publique du Canada, qui a coordonné la riposte nationale à la pandémie, a recruté 1900 travailleurs. Dans des déclarations transmises par courriel, Santé Canada ainsi qu'Emploi et développement social Canada ont indiqué que plus de la moitié de ces emplois n'étaient pas des postes permanents, tandis qu'à l'Agence du revenu, on a précisé que les embauches varient en fonction de la période des déclarations de revenu.

Plus de 28 000 fonctionnaires en congé prolongé Environ 28 176 fonctionnaires ont été en congé prolongé durant le récent exercice financier et, en conséquence, n'ont pas reçu leur plein salaire. Plusieurs d'entre eux ont toutefois continué à profiter de leurs avantages sociaux (caisse de retraite, assurances et autres avantages liés à l'emploi).

En hausse de près du tiers depuis 2015

Toujours selon l'analyse de CBC, la taille de la fonction publique augmente depuis 2015, soit depuis le retour au pouvoir des libéraux fédéraux. Pendant huit exercices financiers, Ottawa a embauché 79 000 personnes supplémentaires, faisant ainsi croître la fonction publique d'environ 31 %.

De plus, le nombre de travailleurs a augmenté dans 79 des 84 ministères et agences qui ont été en activité continue durant cette période.

La taille de la fonction publique a cependant diminué à certaines époques, notamment au cours du dernier mandat du gouvernement Harper, où près de 26 000 postes ont été éliminés de 2010 à 2015.

Les données sur la fonction publique n'englobent par les forces armées ni les employés civils qui travaillent pour la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Selon les plus récentes informations, la Défense nationale comptait 93 252 employés pendant l'exercice financier 2019, alors que la GRC en dénombrait 31 119.

L'analyse de CBC ne porte pas non plus sur les sociétés de la Couronne comme Postes Canada, VIA Rail et CBC/Radio-Canada.

L'effectif de Postes Canada n'a pas été pris en compte. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Le mode de fonctionnement du gouvernement fédéral a complexifié le suivi de l'expansion rapide de sa main-d'œuvre, déplore M. Page, qui estime que la population canadienne mérite davantage de transparence.

Le portrait général de ce qui se passe au sein de la fonction publique – combien y a-t-il d'employés, combien cela coûte-t-il, etc. – est difficile à obtenir , indique-t-il. Personne ne surveille vraiment cela.

En 2012, lorsque M. Page travaillait pour le Parlement, il avait produit un rapport qui avait révélé que le fonctionnaire public moyen coûtait plus de 114 000 $ au Trésor public. La croissance des salaires et celle des avantages sociaux reliés à ces postes ont toutes deux dépassé l'inflation, de même que les variations observées chez d'autres employeurs publics et privés, depuis 13 ans.

Les plus récentes données, celles de l'exercice 2019, produites par le Bureau du directeur parlementaire du budget (BDP), font grimper le coût moyen à 121 000 $ par an.

« Il n'existe pas de plan stratégique en matière de ressources humaines au sein du gouvernement du Canada. Il n'existe aucune preuve que nous avons ou non pris les bonnes décisions en matière d'embauche en ce qui concerne la forte croissance du nombre de travailleurs au sein de la fonction publique. » — Une citation de Kevin Page, ex-directeur parlementaire du budget

Inquiétudes du secteur privé

La croissance de la taille et des coûts de la fonction publique fédérale inquiète également des groupes de lobbyisme du secteur privé, notamment le président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Président de cette organisation, Dan Kelly estime qu'une augmentation temporaire pour s'attaquer aux problèmes posés par la COVID-19 et par le ralentissement de l'économie mondiale est justifiée, mais il avoue maintenant s'inquiéter de la stabilité à long terme.

Nous nous dirigeons potentiellement vers une récession. Une fonction publique gigantesque ne va pas nous aider en ce qui concerne la nécessité de couper suffisamment dans le gras pour résoudre les problèmes et pour empêcher de futures hausses d'impôts destinées à payer tout cela , dit-il.

M. Kelly s'interroge également de la réponse d'Ottawa à divers problèmes, qui semble consister à accroître le nombre d'employés.

« Le gouvernement fédéral aime bien parler de la transformation des modèles d'affaires et il fait la morale aux entreprises à propos de la transition vers le numérique. Pendant ce temps, on peine à trouver l'équivalent au sein du gouvernement lui-même. » — Une citation de Dan Kelly, président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

La présidente du Conseil du Trésor, la ministre Mona Fortier, a refusé une demande d'entrevue de CBC. Dans un communiqué, elle a défendu les embauches effectuées par le gouvernement fédéral, affirmant qu'Ottawa surveille de près les coûts pendant les négociations avec les syndicats de la fonction publique.

Notre gouvernement s'efforce d'offrir un appui aux Canadiens qui en ont besoin tout en gérant les fonds publics de façon responsable , indique le communiqué.

Le gouvernement s'est engagé à négocier de bonne foi et à parvenir à des accords qui soient justes pour les employés et raisonnables pour les Canadiens.

Quelles compressions effectueriez-vous?

Parallèlement à la croissance du nombre d'employés de la fonction publique, ceux-ci réclament également des augmentations salariales conséquentes dans le cadre des négociations en cours pour le renouvellement de leurs conventions collectives.

L'Alliance de la fonction publique du Canada, le plus gros syndicat de la fonction publique, demande ainsi une hausse salariale de 13,5 % sur trois ans, notamment en raison de la forte croissance de l'inflation. La plus récente offre d'Ottawa – 8 % sur quatre ans – est jugée insuffisante par ce regroupement syndical.

Dans un autre ordre d'idées, l'économiste Armine Yalnizyan, boursière de la Fondation Atkinson, note pour sa part que la fonction publique a une taille proportionnelle à la population du pays et à l'ensemble de la main-d'œuvre canadienne avec des taux respectifs de 0,87 % et de 2 % en 2022.

Je crois que vous pourriez vous plaindre de la croissance des coûts à mesure que des gens sont embauchés. Mais alors, je vous demanderais ce que vous voudriez couper si vous ne voulez pas faire augmenter les frais. De quels services voulez-vous vous priver? Peut-être moins d'aide financière d'urgence pour la COVID-19, peut-être moins d'aide salariale, peut-être moins de travailleurs étrangers temporaires, peut-être moins de formation associée à l'assurance-emploi? s'est-elle interrogée.

Vous savez, tout cela a un prix.

Les fonctionnaires sont toujours des cibles faciles, ajoute Mme Yalnizyan, qui servent de distraction utile devant les problèmes systémiques liés aux inégalités économiques.

« Nous sommes bel et bien engagés dans une guerre de travailleurs contre d'autres travailleurs, du secteur public contre le secteur privé, de syndiqués contre des non-syndiqués, comme si c'était la faute des travailleurs. Ou comme si c'était la faute du gouvernement... Tout le monde se cherche un épouvantail. » — Une citation de Armine Yalnizyan, économiste