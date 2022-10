Les candidats à la mairie de Winnipeg au contact des leaders autochtones

Plusieurs enjeux touchant les communautés autochtones, dont la réconciliation, ont été abordés samedi alors que les candidats à la course pour la mairie de Winnipeg sont allés à la rencontre des leaders autochtones afin de recueillir leurs aspirations.

Cette rencontre fait suite à des discussions similaires que les aspirants maires ont eues avec les immigrants et les entrepreneurs.

Tous les candidats à la mairie de Winnipeg à l’exception de Jennifer Moskaluk étaient présents à la rencontre pour répondre aux questions des leaders autochtones sous l’impulsion de l'Assemblée des chefs du Manitoba (ACM) et de l’Association des Chefs du Nord du Manitoba (MKO).

« Nous voyons tous les jours les symptômes de la répercussion de la colonisation qui ont tenté de nous assimiler », a d'emblée souligné le grand chef de MKO, Garrison Settee.

Pour cela, les candidats ont été questionnés tour à tour sur l'économie, la criminalité et le rôle des gouvernances autochtones.

Glen Murray a promis d'écouter les leaders autochtones et s'engage à faciliter les opportunités économiques aux Autochtones. Il a déclaré que s'il était élu, il rencontrerait les leaders autochtones pour répondre à leurs questions et les écouter .

Shaun Loney propose par exemple des incitatifs financiers pour les entreprises qui embaucheront des personnes autochtones.

Depuis le début de la campagne électorale, l’itinérance, les questions liées aux surdoses et l’insécurité, des problématiques qui touchent de manière très disproportionnée les Autochtones, ont été au cœur des discussions.

Samedi, le grand chef Garrisson Settee a ramené ces préoccupations dans les discussions.

Le sans-abrisme et la toxicomanie sont les plus gros problèmes visibles, et ce sont des choses pour lesquelles nous devons vraiment faire des efforts. Nous devons avoir l'engagement de passer des paroles aux actes.

Robert-Falcon Ouellette s'est engagé à faire pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir davantage de fonds pour garantir un accès équitable aux soins de santé pour les enfants autochtones, à tous les membres des Premières Nations vivant en dehors de leurs communautés.

Par ailleurs Rana Bokhari, ainsi que Robert-Falcon Ouellette et Shaun Loney, se sont engagés à mettre en place un centre de consommation supervisée dans la ville.

Par exemple, le candidat Kevin Klein promet de créer dès les premiers jours comme maire un comité exécutif autochtone à la Ville de Winnipeg chargé du soutien à la santé mentale, au logement et à la toxicomanie.

Le candidat Idris Alelakun a promis de travailler avec les organismes de services sociaux, la province et le gouvernement fédéral pour construire 800 unités de logement.

Des dizaines de personnes ont assisté aux discussions, samedi. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

Des actes concrets pour la réconciliation

La question cruciale de la réconciliation rapidement introduite par le grand chef Garrisson Settee a aussi dominé les échanges.

La réconciliation est globale, ils [ les candidats] doivent aller dans cette direction et nous voulons en faire partie , soutient le grand chef au début des discussions..

Scott Gillingham, tout en soulignant son expérience avec les dirigeants autochtones sur de nombreux projets, a promis d'adhérer aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, dont neuf concernent spécifiquement les responsabilités municipales.

Une promesse appuyée par Shaun Loney tout en soulignant l'importance de créer et de valoriser davantage de réserves urbaines.

Rana Bokhari, comme plusieurs autres candidats expliquent qu’il est temps d’utiliser les rapports réalisés par les organismes autochtones sur la question.

Nous devons prendre des actions immédiates et surtout faire confiance aux gouvernements autochtones , a-t-elle dit.

Comme Mme Bokhari, tous les autres candidats s’accordent à dire qu’il faut aller plus loin pour construire cette réconciliation.

Chris Clacio et Rick Shone ont souligné leur expérience comme bénévoles avec les jeunes du centre-ville pour expliquer leurs capacités à travailler avec le milieu autochtone. Rick Shone a déclaré qu'il créerait un bureau des relations avec les Autochtones s'il devenait maire.

De son côté, Don Woodstock a promis de s'associer avec un survivant des pensionnats, dans le cadre de diverses initiatives au bénéfice des peuples autochtones.

Alors que la capitale manitobaine compte la plus grande population autochtone de toutes les métropoles canadiennes avec un rythme de croissance élevée, le prochain locataire de l'hôtel de ville devra composer avec cette réalité.

Signe de cette prise de conscience, récemmentla Ville de Winnipeg a ajouté des objets représentant la culture autochtone au décorum de la salle du conseil municipal pour souligner son héritage autochtone.

Avec les informations de Anne-Louise Michel et de Erin Brohman