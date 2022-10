Des travailleurs de l’éducation vont débrayer cette semaine en Nouvelle-Écosse

Des centaines de travailleurs du milieu de l'éducation de la Nouvelle-Écosse prévoient déclencher une grève cette semaine dans les écoles de la province après avoir refusé la plus récente proposition du gouvernement en vue de la prochaine convention collective.

Les employés de la commission solaire de la vallée d’Annapolis vont amorcer leur débrayage lundi, tandis que ceux de la commission scolaire de la Rive-Sud feront de même mardi.

Selon la présidente du Syndicat des employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Sandra Mullen, les sections locales 70 et 73 négocient avec la partie patronale depuis plus d'un an.

La source principale de discorde serait les salaires.

Mme Mullen explique que les travailleurs de ces deux régions touchent un salaire inférieur à celui des employés qui font les mêmes tâches dans la région d'Halifax.

Elle estime toutefois que les travailleurs devraient avoir le même salaire d'un bout à l'autre de la province pour des tâches équivalentes.

Les employés qui prévoient déclencher une grève sont des assistants pédagogiques, des travailleurs de soutien aux élèves et des éducateurs de la petite enfance.

Les commissions scolaires concernées ont déjà annoncé que l'enseignement préprimaire sera suspendu dès le début du conflit de travail.