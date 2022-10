Deux visions s’affrontent à la mairie de La Nation, dans l’est ontarien

L’une, Marie-Noëlle Lanthier, souhaite miser sur l’environnement, tandis que l’autre, François Brière veut faire du développement économique et de la transparence à la mairie, les questions de l’urne.

Je veux garder l’argent dans les poches des payeurs de taxes. Ça, c’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur , lance d’entrée de jeu M. Brière.

François Brière est candidat à la mairie de La Nation. Photo : Radio-Canada

Dans son programme, le candidat propose également de dynamiser la municipalité grâce à des projets axés sur le développement commercial et résidentiel.

À l’ouest on voit qu’on a un potentiel énorme pour le développement résidentiel [avec] la proximité de la ville et le fait que nos maisons sont moins chères. Beaucoup de gens commencent à migrer vers chez nous , surenchérit-il.

Le récent projet du parc Innovation a permis d’attirer 24 commerces, ajoute M. Brière. Ce qui démontre l’attrait des investisseurs économiques pour la municipalité.

Mais pour Mme Lanthier, le développement économique doit se faire intelligemment . Elle rappelle qu’il y a déjà un plan de développement économique qui a été développé en 2021, il est par conséquent improductif d’en faire un nouveau. La lutte contre les changements climatiques, a contrario, est primordiale, selon elle.

Marie-Noëlle Lanthier est candidate à la mairie de La Nation. Photo : Radio-Canada

Tout le développement au monde ne change pas le fait qu’il y a une crise climatique présentement. [...] Les changements climatiques représentent un défi qui est nouveau et qui affecte tout le monde. Ça affecte nos infrastructures actuelles et celles qu’on va développer. Ça affecte aussi notre capacité à réagir en situation d’urgence. On l’a vu au mois de mai avec la tempête qu’on a eue. On ne peut pas prévoir les ouragans et tempêtes, mais on peut prévoir comment on va réagir , martèle Mme Lanthier.

C’est grâce à des projets comme le compostage ou en appuyant des initiatives qui aident les propriétaires des terrains boisés que, Mme Lanthier compte faire une différence.

Je crois que l’action pour la lutte aux changements climatiques, c’est au niveau des municipalités et communautés que ça doit se faire , ajoute Mme Lanthier en guise de conclusion.

Après deux mandats en tant que conseiller, puis trois mandats en tant que maire, François St-Amour a préféré se retirer de la responsabilité de gouverner toute la municipalité de La Nation. Mais, il souhaite cependant, continuer à jouer un rôle actif et il va tenter de représenter les citoyens du quartier 1, son quartier d’origine.

Avec les informations de Nelly Alberola