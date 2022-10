Faire grandir la population francophone en Nouvelle-Écosse

Plus d'une centaine d'Acadiens et de francophones d'une trentaine d'organismes communautaires sont rassemblés à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, pour un programme chargé de deux jours sous les thèmes de la collaboration et de la vitalité communautaire.

C'est la preuve de la vitalité du milieu associatif acadien en Nouvelle-Écosse, avance le président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse ( FANE ), Kenneth Deveau.

On a manqué de chaises , s’exclame-t-il. La participation est plus importante que prévu.

Puis d'ailleurs, ce soir pour le banquet, il y a une liste d'attente , disait-il samedi. Je pense que ce sont des bons signes si on cherche des indicateurs de la santé de notre organisation, de notre fédération.

La première journée de l'assemblée générale annuelle de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), samedi Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Comme tous les ans, la FANE dresse un bilan de son travail de la dernière année.

On a travaillé d'arrache-pied avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour développer un plan d'action sur la croissance de la population , mentionne M. Deveau.

La population de la Nouvelle-Écosse, qui a franchi le cap du million d’habitants pour la première fois, a bondi de 5 % ces cinq dernières années, selon le recensement de 2021.

On s'entend tous sur l'importance de faire croître la population acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse au fur et à mesure que la population de la province grandit , dit M. Deveau.

On a fait beaucoup de lobbying auprès du gouvernement fédéral pour une modernisation de la Loi sur les langues officielles , mentionne-t-il aussi.

Les volets plus administratifs de l'assemblée générale annuelle sont au programme dimanche, entre autres avec l'élection à la présidence.

D’après le reportage de Paul Légère