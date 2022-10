La santé et l’économie au cœur des promesses de Danielle Smith et Rachel Notley

Les cheffes albertaines du Parti conservateur uni (PCU) et du Nouveau Parti démocratique (NPD), Danielle Smith et Rachel Notley, ont toutes deux envoyé un signal clair à leurs membres samedi lors des congrès de leurs partis : la santé et l’économie seront leurs chevaux de bataille aux élections provinciales ce printemps.

L’inflation et le système de santé publics étaient notamment au cœur des promesses mises de l’avant par les deux formations politiques afin de former le prochain gouvernement de l’Alberta au mois de mai.

Danielle Smith s’est attaquée à de nombreuses reprises à l’alliance libérale- NPD dans un discours devant une salle comble à Edmonton. D'entrée de jeu, la nouvelle première ministre de l’Alberta a accusé la coalition gouvernementale [entre Justin] Trudeau et [Jagmeet] Singh à Ottawa d'être la cause de la "crise de l'inflation et du coût de la vie".

Rachel Notley, qui est à la tête du Nouveau Parti démocratique provincial, a elle aussi été écorchée par Danielle Smith à ce sujet. La première ministre estime que le PCU a été placé dans une position délicate après avoir hérité d'un bilan économique catastrophique de l'ancien gouvernement néo-démocrate.

Notre caucus se concentre à créer de l’emploi et renforcer l’économie. Cela a été la plus grande force de notre gouvernement PCU dans les trois dernières années , a néanmoins insisté Danielle Smith.

Dans la même veine, des changements substantiels au système de santé sont aussi à prévoir, a affirmé Mme Smith. Par exemple, elle compte congédier le conseil d’administration de Services de santé Alberta pour alléger un système qu'elle estime avoir trop de gestionnaires et de consultants .

« L’Alberta ne demandera plus la permission d’Ottawa pour être libre et prospère. » — Une citation de Danielle Smith, première ministre de l’Alberta

Le projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta de Danielle Smith a néanmoins suscité le plus de réactions chez les quelque 2000 membres du PCU rassemblés à l'Hôtel et casino River Cree.

Il nous reste du travail à faire, mais j’ai demandé [que le projet de loi] soit prêt au moment où je vais prendre mon siège à l'Assemblée législative et chaque fois qu’ils vont empiéter sur nos droits constitutionnels , a-t-elle déclaré sous les applaudissements de ses membres.

Le NPD prêt à faire campagne

Rachel Notley a profité du congrès pour présenter aux 1200 membres présents à Calgary les principes de sa prochaine campagne électorale.

La plateforme reflète également les priorités du PCU , mais Rachel Notley indique que cela permet de positionner son parti comme une autre option au gouvernement.

Elle promet notamment d’établir un plafond pour les coûts des fournisseurs et des études postsecondaires, de geler les taux d’assurance pour les véhicules et de continuer à ne plus percevoir la taxe provinciale sur les carburants.

Rachel Notley a promis un cabinet ministériel paritaire lors du congrès de son parti, ce qui n'est pas le cas actuellement du côté du PCU. Photo : NPD

Nous allons nous assurer que les prix restent maîtrisés pour les choses que vous n’avez pas le choix de payer , a indiqué Rachel Notley.

Tout comme Danielle Smith, le système de santé est un autre point clé.

La leader du NPD promet de lancer un programme de recrutement massif pour les travailleurs en santé : Nous allons défendre, réparer et reconstruire notre système de santé public albertain plus fort que jamais.

« Nous sommes à pleine puissance. » — Une citation de Rachel Notley, cheffe du Nouveau Parti démocrate albertain

Ce week-end marquait aussi le début d’une offensive du NPD pour recueillir des votes avant les élections provinciales du 29 mai 2023. Même si les grandes lignes de sa plateforme ont été présentées samedi, les autres politiques d’un possible gouvernement néo-démocrate seront dévoilées en vague d’ici quelques semaines.

« Nous avons cogné à 10 fois plus de portes qu'à pareille époque en 2019 », a-t-elle souligné à ce sujet.

Le NPD n’a jamais eu une si grosse foule réunie à son congrès annuel que cette fin de semaine, estime Rachel Notley. Un signe, selon elle, que le vent pourrait tourner en sa faveur au mois de mai.

Avec les informations de Elise von Scheel