De grands changements pour la prochaine finale des Jeux de l’Acadie

En tant que plus grande ville acadienne au monde et plus grande ville francophone à l’extérieur du Québec, nous avons de quoi être fiers de notre capacité d’accueillir de grands événements qui représentent un héritage significatif pour notre population , s’est réjoui le maire de Dieppe, Yvon Lapierre.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

D’ici là, c’est une 42e finale des Jeux de l’Acadie bien différente qui se prépare, pour 2023 à Memramcook.

Une nouvelle formule sera mise à l’essai. L'événement sera divisé en deux, a expliqué samedi la coordinatrice des événements de la Société des Jeux, Céline Fournet, rencontrée à l’assemblée générale annuelle de l’organisation, samedi à Memramcook.

L’idée n’est pas nouvelle, puisqu’elle avait été envisagée au départ pour la finale de 2022, qui a eu lieu à Saint-Jean et à Quispamsis. Elle sera finalement mise en oeuvre l’an prochain.

Au cours des récentes finales des Jeux de l’Acadie, environ 1500 jeunes se rendaient dans la communauté hôtesse, pour cinq jours.

En 2023, on enverra un premier groupe de 700 à 800 participants à Memramcook, qui sera en compétition pendant deux journées et demie.

Un deuxième groupe d’environ le même nombre de jeunes leur succédera ensuite pour le reste de l’événement.

On va fonctionner sur deux blocs : le bloc A et le bloc B. On a séparé les activités , résume Céline Fournet.

Céline Fournet Photo : Radio-Canada

On espère que ce concept aidera de plus petites communautés à accueillir une finale des Jeux de l’Acadie. Les collectivités hôtesses pourront présenter l’événement avec moins d’infrastructures.

Au lieu de quatre terrains de soccer, par exemple, on passe à deux terrains de soccer , explique Céline Fourner. Au premier bloc, on a le soccer féminin avec le besoin de deux terrains. Et dans le deuxième bloc, on a le soccer masculin, où on va réutiliser les mêmes terrains , explique Mme Fournet.

Nourrir, loger et encadrer ces jeunes devrait aussi être simplifié avec deux groupes de moins d’individus.

D’après le reportage de Pascal Raiche-Nogue