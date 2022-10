Le 13 octobre, Hunter Seguin, 21 ans, a succombé après avoir qu’un camion de livraison eut happé son BMX à Saint-Jean. Le conducteur du camion n’a pas été blessé.

Six jours plus tard à Moncton, un homme de 60 ans est mort sur l'avenue Connaught, près du boulevard Wheeler, lorsqu’un camion a renversé son vélo électrique. Le conducteur du camion n’a pas été blessé.

C’est vraiment dangereux ce coin-là , regrette Franç Desrosiers, qui circule souvent sur le sentier dont le malheureux sortait lorsqu’il a été happé à mort. Les gens sortent de l'autoroute, puis ils ne s'adaptent pas à conduire en ville. Je suis stressée à chaque fois que je passe .

Augmentation du nombre de vélos électriques

Selon Julie Bélanger, gérante des magasins VELO Bike Ski Trail, à Moncton et Dieppe, les municipalités ont du mal à suivre depuis l’avènement du vélo électrique.

On a autant de cyclistes qu’avant. Mais des cyclistes avec des vélos électriques, on en a énormément plus , dit-elle.

Des vélos électriques chez Rising Tide E-Bike, à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard. Photo : Julien Lecacheur

La Ville de Moncton a un plan de transport actif qu’elle compte mettre en place sur une dizaine d'années.

Selon Krysta Cowling, adepte du vélo, c’est bien trop lent. Faut qu’on commence à mettre le plan en action. C’est ça qui va sauver des vies. C’est qui va créer une communauté sécuritaire , dit-elle.

Le monde est en train de mourir ici sur nos rues , renchérit Michael Roy. La vitesse à laquelle les chose bougent est pas assez vite.

À la Ville de Moncton, on affirme prendre la sécurité des cyclistes très au sérieux et travailler à l'amélioration du réseau… mais, dit-on, tout en sensibilisant davantage les cyclistes et les conducteurs de véhicules motorisés .

D’après le reportage de Félix Arseneault