La pénurie de logements freine le développement de Baie-Saint-Paul

La municipalité de Charlevoix vit une importante pénurie de logements abordables pour de la location courte durée, ce qui freine le développement d’entreprises dans la région.

Le directeur général du Musée maritime de Charlevoix, Benoît Berthiaume, en sait quelque chose. À la fin du mois, il devra quitter son troisième logement depuis son arrivée.

Il est contraint de déménager dans la municipalité voisine, à Saint-Irénée, parce qu’il ne trouve pas de logements.

J’anticipe déjà pas mal la saison d’été à savoir où je vais pouvoir me loger. J’ai fait beaucoup, beaucoup de recherches et je ne trouve absolument rien , avoue-t-il.

Michaël Pilote, le maire de Baie-Saint-Paul Photo : Radio-Canada

Le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, est au courant de cet enjeu. Il en fait sa priorité auprès du nouveau gouvernement provincial.

Pour la classe moyenne, c’est vraiment ça qui est difficile. Je pense à ceux qui travaillent dans le milieu de l’éducation, dans le réseau de la santé, dans des usines, c’est difficile pour eux , affirme le maire.

De nouveaux employés impossibles à loger

Pour la Chambre de commerce de Charlevoix, la situation doit être résolue le plus rapidement possible. La survie des entreprises de Baie-Saint-Paul en dépend.

Il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais quand on arrive à recruter des gens ce qui est somme toute je dirais pas facile, mais plus qu'ailleurs parce qu'on a une belle région bien on se heurte à la pénurie de logements abordables , raconte la directrice générale de l’organisme, Johanne Côté.

La Maison Mère est située en plein cœur de Baie-Saint-Paul. Photo : Radio-Canada

La solution, selon le responsable de la Maison Mère, qui accueille des dizaines de travailleurs étrangers, réside dans les incitatifs fiscaux.

Il n’y a pas vraiment de recette miracle. Moi, personnellement, je suis promoteur et compte tenu des coûts de construction actuels, il n’y a pas beaucoup d’intérêts pour les promoteurs de mettre en chantier ou d'investir dans du logement locatif autre que touristique , soutient Julien Dufour.

Il suggère que les gouvernements offrent des congés de taxes ou des taux d’intérêt plus bas pour promouvoir la construction de nouveaux immeubles.

La nouvelle députée de la région, Kariane Bourassa, explique vouloir s'attaquer au problème. Dans une déclaration écrite, l'élue caquiste dit comprendre « que la pénurie de logements a un réel impact » et mentionne vouloir « jouer un rôle actif dans ce dossier ».

Avec les informations de Félix Morissette-Beaulieu