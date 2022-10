Recours collectif contre le diocèse de Trois-Rivières : appel à témoins

Cet avis précise qu’il pourrait s’agir d’un membre du clergé diocésain (évêque, prêtre, diacre) ou un religieux, un membre du personnel pastoral laïc, un employé [ainsi qu']un bénévole laïc ou religieux du diocèse de Trois-Rivières .

L’avocat Justin Wee indique qu’une trentaine de présumées victimes se sont inscrites à ce jour. Le téléphone continue à sonner depuis ce matin. Il y a d'autres victimes qui se sont manifestées pour se joindre à l’action collective , dit-il.

Le représentant du recours collectif, Dominic Maurais, allègue avoir été victime d’agression sexuelle de la part d’un prêtre sous la responsabilité du diocèse de Trois-Rivières.

« Pour ma part, c’est une longue histoire qui commence avec les agressions et qui commence la résolution et la guérison de mes blessures. Ça commence en 1980 et tout le cheminement nous amène à aujourd’hui avec cet appel général aux victimes de parler et de se joindre à ce recours-là. »