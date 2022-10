Le vélo de montagne toujours plus populaire au Mont-Comi

Cette saison, 10 000 passionnés de sensations fortes de partout à travers le Québec sont venus dévaler les pentes à grande vitesse.

En 2019, l'organisation n’avait comptabilisé que 600 visites sur le site.

L’organisation des Sentiers du Mont-Comi misera d’ailleurs l’an prochain sur un nouveau projet de deux à trois sentiers supplémentaires, évalué à environ 150 000 $ et qui sera réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la MRC de La Mitis.

Ce seront vraiment des sentiers familiaux. Il va y avoir plus de gens, plus de cross-country et des petits sentiers plus faciles pour les jeunes, explique le président des Sentiers du Mont-Comi , Dave Ringuette.

Entretemps, un seul nuage plane sur la montée en popularité des sentiers de vélos de montagne, la possible vente de la montagne à des intérêts privés.

On veut s'assurer que toute cette belle communauté-là et que les énergies qu'on a mises restent pour la région , avance M. Ringuette. On apprécierait beaucoup que ce soit la MRC qui puisse acquérir la montagne pour que ça garde son aspect communautaire.

Des négociations seraient d'ailleurs toujours en cours entre la MRC de la Mitis et la famille Roussel, propriétaire de la montagne. Un parc régional pourrait être créé dans le secteur.

Avec les informations de Jennifer Boudreau