Un duo mère-fils écrit un livre sur l’acceptation de soi comme personne bispirituelle

Phoenix Wilson et sa mère Marty Wilson Trudeau, deux membres de la Première Nation Atikameksheng Anishnawbek ont écrit un livre pour enfants sur l'acceptation de soi et l'amour inconditionnel, en se basant sur leur vie.

Le livre s’intitule Phoenix Gets Greater et raconte l'histoire de Phoenix Wilson, qui a appris à s'accepter en tant que personne bispirituelle. M. Wilson, qui a 17 ans, dit avoir été victime d'intimidation à partir d’un jeune âge, mais que sa mère l'a toujours soutenu et accepté.

Le livre relate son expérience d'apprentissage de l'acceptation de son identité, et enseigne également aux enfants les personnes bispirituelles, qui sont une identité qui provient des cultures autochtones.

J'aurais aimé avoir ce livre en grandissant, mais j'ai maintenant la chance de l'offrir à d'autres enfants autochtones bispirituels. Pour moi, c'était en fait un véritable défi, car il y a eu une énorme partie de ma vie où je ne savais pas vraiment qui j'étais ni où je me situais , affirme-t-il.

Grâce aux personnes qui m'entourent, comme ma mère, mes amis et d'autres Autochtones bispirituels, j'ai vraiment pu me trouver , ajoute-t-il.

C'était probablement l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, compte tenu du fait que j'étais gai. Mais je ne le comprenais pas vraiment. Je ne me préoccupais pas de savoir qui j'aimais et qui je n'aimais pas, mais tous les autres enfants semblaient le savoir , déplore-t-il.

M. Wilson est ensuite devenu danseur et acteur. Il a joué dans Letterkenny, Indian Horse et Longmire. C'est la mère de M. Wilson, Marty Wilson-Trudeau, qui a eu l'idée du livre.

Au départ, ça m’a brisé le cœur quand j'ai dû mettre des mots sur l'intimidation et les autres choses qu’il vivait , affirme-t-elle.

Mais sinon, c'était une belle expérience et je suis si heureuse d'avoir pu la partager avec Phoenix , ajoute-t-elle. M. Wilson a fait part de ses expériences et a donné sa propre touche au livre. Mme Wilson-Trudeau affirme qu'elle est heureuse que son fils puisse désormais être authentique.