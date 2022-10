Journée portes ouvertes au campus satellite du Campus Saint-Jean à Calgary

Le campus satellite à Calgary du Campus Saint-Jean a ouvert ses locaux dans le cadre d’une journée portes ouvertes samedi. N’ayant pas eu l'occasion d’inaugurer le campus l'année dernière à cause de la pandémie, la direction a utilisé cette occasion pour marquer la deuxième année d’existence du lieu.

Depuis son ouverture en 2021, deux programmes sont offerts sur ce campus : le baccalauréat en éducation après-diplôme, d’une durée de 2 ans, et le baccalauréat en éducation au primaire, d’une durée de 4 ans.

Les étudiants qui choisissent le programme de quatre ans font leurs deux premières années au campus de Calgary et les deux dernières à celui d’Edmonton. Ève Dupas en est à sa deuxième année dans ce baccalauréat.

Elle est l’une des dernières étudiantes qui suivront le programme selon ce format. À partir de l’année prochaine, les prochains étudiants de ce baccalauréat passeront au moins un an à Calgary et deux ans à Edmonton.

L’étudiante trouve qu'avoir un campus dans la métropole albertaine est vraiment utile. Mon fiancé vit et travaille à Calgary, j’ai un appartement [ici], mes parents vivent ici et je suis très impliqué dans la communauté franco-calgarienne , énumère-t-elle.

Ève Dupas est étudiante en deuxième année au baccalauréat en éducation au primaire; elle est également la représentante de l’association étudiante au campus satellite de Calgary. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

Pour la jeune femme de 22 ans, qui est aussi la représentante de l’association étudiante du campus satellite, quitter sa famille et sa vie pour aller étudier pendant quatre ans à Edmonton n’était pas une option envisageable.

Même si l’étudiante pense que la qualité académique est la même entre les deux campus, celui de Calgary a quelques avantages, selon elle. Ici, on a beaucoup plus d’attention [de la part] des professeurs; les classes sont minuscules, donc on est vraiment capable d’avoir beaucoup d’aide.

Le fait de pouvoir avoir des cours en ligne et en présentiel fait en sorte que tous les étudiants peuvent se créer une vie étudiante qui leur convient, d’après elle.

Un campus pour répondre à la demande

Pour Jason Carey, doyen et chef de la direction du Campus Saint-Jean, le campus satellite de Calgary a été mis sur pied pour répondre aux besoins des étudiants.

Ce n’est pas toujours très facile pour les étudiants de venir étudier à Edmonton , dit-il. Avoir un [campus] satellite ouvre cette opportunité-là à tous les étudiants qui sont dans la région de Calgary et même [dans le] sud de l’Alberta.

Pierre Hébert, directeur du campus satellite de Calgary, précise que la majorité des étudiants vivant près des campus satellites du Campus Saint-Jean ont une famille et sont déjà bien établis dans leur communauté francophone.

« Un de nos objectifs c’est de les former en tant qu'enseignant pour qu’il retourne dans leur communauté, mais là ils n’ont pas besoin d’y retourner puisqu’ils peuvent étudier dans leur communauté. » — Une citation de Pierre Hébert, directeur, campus satellite de Calgary

En moyenne, il peut y avoir entre 10 et 15 étudiants par classe, selon Ève Dupas. Photo : Radio-Canada / Fuat Seker

Jason Carey explique également que le campus répond à une demande criante d’enseignants dans la communauté francophone en Alberta. On nous a informés qu'il y a une pénurie de presque 1000 enseignants dans les écoles d’immersions ou francophones.

En ce moment, le campus comprend 35 étudiants, mais il peut en accueillir une centaine, selon le doyen. Dix-neuf enseignants à temps partiel enseignent présentement au campus de Calgary.

Pierre Hébert souligne que le campus satellite a pu voir le jour grâce au financement conjoint des deux ordres de gouvernement ainsi que de celui du Campus Saint-Jean.

Même si le financement du gouvernement provincial et fédéral prendra fin en juin 2024, il reste optimiste pour le futur du campus à Calgary. Le directeur rappelle que le financement de la part du Campus Saint-Jean prendra fin en 2025 et qu’ils sont à la recherche d’un financement régulier.

Avec les informations de Fuat Seker