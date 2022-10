Rugby : un deuxième titre provincial consécutif pour le Rouge et Or

L’équipe de rugby du Rouge et Or a écrit un spectaculaire nouveau chapitre à sa rivalité avec les Gee-Gees d’Ottawa, samedi après-midi au stade Telus. Un botté de pénalité dans les derniers instants de la finale provinciale a permis aux joueuses de François Vachon-Marceau d’arracher in extremis une victoire de 13-11.

Invaincues cette saison, les représentantes de l’Université Laval mettent ainsi la main sur un deuxième titre provincial consécutif. Mais elles ont eu chaud et pas seulement en raison du soleil qui surplombait le terrain du stade Telus.

Ça a été serré jusqu’au bout et je pense que les filles ont fait preuve de beaucoup de résilience. Remonter le terrain comme ça pour aller chercher les derniers points, c’était malade , a vanté l’entraîneur Vachon-Marceau, qualifiant le match d’un des plus stressants de sa carrière.

Dominé par les Gee-Gees durant la majeure partie de la deuxième demie, le Rouge et Or tirait encore de l’arrière 11-10 avec deux minutes à faire au match. Une poussée offensive tardive a toutefois mis la table pour un botté de pénalité victorieux d'Alexina Tardif-Samson durant la dernière minute de la rencontre.

Alexina Tardif-Samson a joué les héroïnes pour le Rouge et Or en réussissant un botté de pénalité victorieux dans les derniers instants du match. Photo : Yan Doublet / Rouge et Or

J’étais vraiment dans ma bulle. Je n’entendais absolument rien autour à part l’arbitre qui m’a dit qu’il me restait 30 secondes. J’ai pris mes trois pas et je me suis élancée. C’était vraiment stressant, mais je l’ai eu , a lancé la joueuse de deuxième année au sujet du botté le plus important de sa jeune carrière.

Un match formateur

Même si elles n'avaient pas encore tiré de l’arrière cette saison, les joueuses du Rouge et Or s'attendaient à un duel serré contre les Gee-Gees, qu’elles avaient vaincues 32-22 deux semaines plus tôt. Les deux équipes s’affrontaient en finale provinciale pour la 5e saison consécutive.

Les Lavalloises sont toutefois sorties en lionnes, samedi, prenant rapidement une avance de 10-0, grâce notamment à un essai d’Andréanne Valois. Puis est survenue une disette offensive de près de 70 minutes qui a permis à leurs rivales de revenir dans le match.

Nous et Ottawa, on a fini top-4 aux Nationaux à chaque année depuis 2017. C’est sûr que c’était un duel entre deux des meilleures équipes au Canada. Ce sont des matchs vraiment serrés, mais ça va être bon pour nous préparer pour les Nationaux , estime François Vachon-Marceau.

Il s'agit d'une deuxième bannière de championnes provinciales consécutives pour le Rouge et Or. Photo : Radio-Canada / Yan Doublet / Rouge et Or

Après une saison à collectionner les victoires écrasantes, c’est un match comme ça qu’on avait besoin , a ajouté la finissante Marie-Pier Fauteux, fière du caractère démontré par le Rouge et Or.

Fauteux et Vachon-Marceau récompensés

Meilleure marqueuse de la province cette saison, Fauteux a d’ailleurs été sacrée joueuse par excellence du circuit universitaire québécois après la rencontre. Elle et cinq de ses coéquipières ont également été nommées sur la première équipe d’étoiles de la conférence.

Quant à François Vachon-Marceau, qui a succédé à Kévin Rouet cet automne à la barre de l’équipe, il s’est vu décerner le titre d’entraîneur de l’année. Une belle distinction pour celui qui occupe encore cette fonction par intérim .

Ce qu’on veut aller chercher, c’est le championnat canadien. Pour moi, c’est bien plus important que les distinctions individuelles , s’est toutefois empressé de rappeler le principal intéressé.

Le Rouge et Or s’envolera vers Victoria, en Colombie-Britannique, dans une dizaine de jours, pour participer au championnat canadien universitaire.