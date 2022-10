Activité dansante à Sept-Îles pour la prévention du suicide

La soirée rend également hommage à la mémoire d'un pompier de Sept-Îles qui s'est enlevé la vie en octobre 2020.

On a perdu un de nos amis, Ian-Frédéric Roireau, en raison d’un suicide. À la suite de cet événement tragique, on s’est regroupés et on a essayé de créer un événement commémoratif , explique le président de All-In Sept-Îles, Wayne Malouin.

Le choix du type de musique lié à cette soirée commémorative s'est fait tout naturellement : c'était la musique favorite de Ian-Frédéric Roireau.

Ian, c’était un gars qui aimait beaucoup ce genre de musique. Il aimait vivre l’expérience musicale, ce que la musique lui procurait comme bien-être. C’était un peu comme son exutoire , raconte M. Malouin.

Les organisateurs de cette activité ont à cœur la prévention du suicide. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Avant de commettre un geste irréparable, parlez-en à quelqu’un : c'est le message que souhaitent lancer les organisateurs de cette soirée aux participants.

Ils espèrent également briser la solitude et permettre aux participants de lâcher leur fou au rythme déchaîné de la musique électronique.

On veut créer une expérience sensorielle pour les gens de Sept-Îles, autant visuelle qu’auditive. On veut les sortir de leurs habitudes musicales , lance le vice-président de l'événement, Nicolas Bouchard.

Besoin d’aide? Si vous pensez au suicide ou si vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider partout au Québec 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 1 855 957 5353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

La musique, une thérapie

Pour Wayne Malouin, cette activité musicale est une occasion en or de sensibiliser la jeunesse aux troubles mentaux. La jeunesse est une des tranches de la population les plus touchées par le suicide et par les problèmes de santé mentale , justifie-t-il.

C'est un avis que partage le musicien et producteur de musique présent au All-in Sept-Îles, Sébastien Costello.

C’est un problème qui doit être abordé. C’est une réalité malheureusement trop commune. J’ai un vécu personnel en lien avec ça, donc tout ce qui est fait pour la prévention au suicide et pour la sensibilisation à la santé mentale, ça me parle , confie-t-il.

Sébastien Costello souhaite qu'il existe davantage d'activités liées à la santé mentale. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

« Il n’y a pas de meilleure raison que d’exercer son art pour une cause comme celle-là. » — Une citation de Sébastien Costello, musicien et producteur de musique

L’entièreté des profits amassés lors de cet événement sera versée à la Fondation régionale de l'hôpital de Sept-Îles, qui permettra à son tour de réaliser des projets en lien avec la santé mentale dans la communauté.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe