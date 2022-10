Inflation alimentaire : les chaînes sont-elles vraiment à blâmer?

Lors de l'émission Les faits d'abord diffusée sur les ondes d'ICI Première, trois experts invités ont tous reconnu que les prix élevés entraînent des situations difficiles pour les ménages.

Pierre-Antoine Harvey, économiste au sein de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), a défendu l'étude publiée par son organisation au début de la semaine, qui affirme que les profits des grandes chaînes d’alimentation ont plus que doublé au cours de la dernière année.

Une chose est sûre : dans le contexte actuel, ce ne sont pas [les chaînes de magasins d'alimentation] qui semblent souffrir de l'inflation , a-t-il déclaré.

Toujours au dire de M. Harvey, la base bénéficiaire des grandes chaînes a plus que doublé au cours des six premiers mois de 2022 , le tout avec des taux de profit records qu'on ne voyait même pas avant le début de la pandémie de COVID-19.

L'économiste reconnaît toutefois qu'il est impossible de distinguer l'origine des hausses de prix qui ont mené à une inflation alimentaire supérieure à l'inflation générale depuis plus d'un an.

De son côté, Stéphane Lacasse, directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales de l'Association des détaillants en alimentation du Québec, a répliqué que les exploitants de magasins d'alimentation ont enregistré une croissance de leurs revenus qui varie entre 1 % et 3 % mais que les dépenses augmentent également : coûts d'entretien, loyers, salaires, et il y a une pénurie de personnel, comme partout ailleurs... Si mon fournisseur me vend le produit 10 ou 11 % plus cher, je dois rentabiliser mon magasin .

M. Lacasse a par ailleurs dit ne pas pouvoir commenter en ce qui concerne les chaînes en général, mais il a rappelé que celles-ci sont souvent propriétaires de chaînes de pharmacies, qui seraient de grosses sources de revenus.

La chaîne Metro est aussi propriétaire de la chaîne de pharmacies Jean Coutu. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les grands entreprises dans le domaine de l'alimentation, a également souligné M. Lacasse, sont cotés en bourse et doivent rendre des comptes à leurs actionnaires .

Des marges de profit stables?

Quant à Sylvain Charlebois, professeur en distribution et en politiques agroalimentaires à la Faculté de management et d'agriculture de l'Université Dalhousie, il a rappelé que même si le taux d'inflation alimentaire oscille effectivement autour de 11 %, au pays, le Canada s'en tire bien mieux que plusieurs autres pays du G7. C'est 13 % aux États-Unis , a-t-il souligné.

M. Charlebois en a également contre l'étude de l'IRIS sur les profits des chaînes d'alimentation. En se fiant à des travaux réalisés il y a quelques mois, le professeur a soutenu que les marges bénéficiaires des épiciers canadiens sont les mêmes depuis cinq ans , soit entre 2 et 4 % .

Les montants augmentent, mais un 2 % en 2022 ne ressemble pas du tout à un 2 % en 2017.

Autre fait à souligner, a encore indiqué le Pr Charlebois : Statistique Canada a récemment indiqué que les montants consacrés aux produits alimentaires en épicerie sont en baisse de plus de 4 % sur une période d'un an et donc que le volume de ventes de tels produits a diminué de façon substantielle .

« Ce n'est pas nécessairement au détail qu'il y a des problèmes, mais il y a un problème au sein de la chaîne [d'approvisionnement]. » — Une citation de Sylvain Charlebois, professeur à l'Université Dalhousie

À cela, Pierre-Antoine Harvey a proposé une explication : Les ventes alimentaires sont effectivement en décroissance parce que, durant la pandémie, on n'allait presque plus au restaurant, on se tournait vers les épiceries; mais là, il y a un retour de la vie dans les restaurants. C'est normal que les ventes soient en baisse , a-t-il dit.

Quelles solutions?

S'ils ne s'entendent pas nécessairement sur les causes, les trois experts sont tous d'avis que l'enquête du Bureau de la concurrence sur les pratiques et les profits des grandes chaînes alimentaires réclamée cette semaine par une résolution unanime adoptée à la Chambre des communes est une bonne chose.

À ces voix s'ajoutent celles de François-Philippe Champagne et d'André Lamontagne, respectivement ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et ministre québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Les deux hommes accueillent favorablement la tenue de cette enquête; M. Champagne a également indiqué qu'il rentrait tout juste de Washington, où il a justement soulevé la question des grandes marques internationales, comme Nestlé et PepsiCo, qui auraient gonflé leurs marges bénéficiaires.

On a rencontré, [la vice-première ministre] Chrystia Freeland et moi, le Conseil du commerce de détail du Canada pour lui demander ce qu'il pouvait faire, et j'espère que d'autres détaillants emboîteront le pas à Loblaw , a-t-il déclaré.

En effet, cette entreprise a récemment annoncé le gel des prix de ses produits Sans nom pendant plusieurs semaines. La chaîne Metro a rétorqué en annonçant une décision similaire tout en soulignant que cette pratique était déjà monnaie courante, ce que Loblaw a démenti.

Dans un courriel transmis en fin de journée, samedi, le professeur Charlebois souligne que l'annonce de Metro n'est pas un gel des prix des produits au détail, mais plutôt un gel des prix des fournisseurs, ce qui est effectivement une pratique courante dans l'industrie.

Mais Metro n’a toujours pas de politique de gel de prix au détail , précise le Pr Charlebois.

Une mesure appréciée... et redoutée

Par ailleurs, l'impact du gel des prix chez Loblaw semble incertain; si la mesure reçoit l'aval du ministre Champagne, Stéphane Lacasse, de l'Association des détaillants en alimentation du Québec, dit craindre qu'en cas de guerre des prix entre les grandes enseignes, ce soit les petits détaillants, voire les petits fournisseurs, qui écopent.

Ottawa pourrait-il intervenir plus directement pour empêcher les hausses de prix trop fortes? Vous comprendrez qu'il n'y a personne qui a le pouvoir réglementaire de fixer les prix, mais je pense qu'on a quand même de l'influence si on dénonce tous ensemble , mentionne François-Philippe Champagne.

Au Québec, le ministre Lamontagne reconnaît lui aussi que le gouvernement n'a pas le pouvoir d'intervenir directement pour geler les prix ou pour les établir.

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ce qu'il propose cependant, c'est la création d'un « code de conduite » auquel les producteurs, les fournisseurs et les détaillants adhéreraient afin d'assurer de bonnes relations entre tous ces joueurs.

Toujours selon M. Lamontagne, des représentants de toutes les provinces et d'Ottawa seraient membres du groupe chargé de concevoir ce code de conduite, dont les premières grandes lignes seraient esquissées d'ici novembre.

Toutefois, le ministre Lamontagne n'a pas voulu indiquer si ce code de conduite serait appuyé sur une base réglementaire, ce qui impliquerait donc des conséquences si un partenaire y dérogeait. Il faut que les partenaires soient volontaires et il faut que les partenaires veuillent que cela fonctionne mieux , s'est-il contenté de dire.

En attendant, tant Québec qu'Ottawa, de même que plusieurs experts, attendent les conclusions de la future enquête du Bureau de la concurrence.

Or, cette organisation ne serait pas sans faille, a avancé Sylvain Charlebois, puisque c'est le même organisme réglementaire qui a permis à Loblaw d'acheter Provigo en 1998, à Metro d'acheter A&P en 2005 et à Sobeys d'acheter Safeway en 2013, les trois transactions majeures, en 30 ans, qui nous ont mené à la situation actuelle , dit-il.

Quelque 80 % du marché canadien de l'alimentation appartient aujourd'hui à cinq grandes marques, dont Loblaw, Metro et Sobeys.