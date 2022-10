L’insécurité alimentaire au cœur d’une manifestation d’étudiants à l'UBC

Des centaines d’étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique ont quitté leurs cours et manifesté vendredi pour que l’établissement se penche davantage sur l’insécurité alimentaire.

Le rassemblement était en réponse à des critiques d’étudiants qui affirmaient que l’université avait réduit son appui financier pour ses programmes de sécurité alimentaire. La manifestation, menée par la coopérative UBC Sprouts, dénonçait aussi la hausse de l’inflation.

D’après la coopérative estudiantine, l’ UBC a réduit de 83 % le financement de ses programmes de sécurité alimentaire cette année universitaire par rapport à 2021/2022. La co-présidente de UBC Sprouts, Gizel Gedlik, souhaite que l’université restructure son processus de décision.

[Les décisions] dépendent beaucoup de la perspective et du consensus de la direction de l’université et moins de la communauté et des étudiants , affirme-t-elle.

Pour sa part, le vice-président adjoint des logements pour étudiants, Andrew Parr, dit que l’université augmentera son financement de programmes de sécurité alimentaire de 500 000 $ par an. Quinze pour cent iront au campus de UBC à Kelowna et 85 % iront à celui de Vancouver.

M. Parr explique qu’en raison de la pandémie, l’université a augmenté son financement des programmes de sécurité alimentaire en 2021/2022. Le montant a effectivement été réduit ensuite, mais il se trouve aujourd’hui au même niveau qu’il l’était avant la pandémie.

D’après l’Alma Mater Society (AMS), sa banque alimentaire a constaté une hausse de 500 % du nombre de visites par rapport à la période prépandémique. Dans un sondage mené par l’association estudiantine, environ 40 % des étudiants de premier cycle et quelque 50 % des étudiants de cycles supérieurs estiment être dans une situation d’insécurité alimentaire.

D'après les informations d'Akshay Kulkarni