Un organisme pour personnes vulnérables rapproche ses services des bénéficiaires à Brandon

L’organisme sans but lucratif Turning Leaf Services qui offre des services aux personnes vulnérables a ouvert vendredi son cinquième centre manitobain à Brandon afin de se rapprocher de sa clientèle.

Turning Leaf Services travaille avec des personnes qui ont des déficiences cognitives ou des besoins en matière de santé mentale, des sans-abris ou qui présentent d'autres vulnérabilités.

Mais souvent le manque de service dans les régions oblige ses dirigeants à envoyer la clientèle à Winnipeg pour obtenir les soins appropriés, explique la directrice du service de soutien à la vie autonome de l'organisme sans but lucratif, Jennifer Biggs.

Ma préférence serait d'aider les gens à rester dans la communauté où ils se sentent en sécurité, où se trouvent leurs familles, où se trouvent leurs amis, et où se trouvent les services qu'ils connaissent bien , souligne Mme Biggs.

Même si l’ouverture officielle s’est réalisée vendredi, l’organisme offre ses services aux bénéficiaires à Brandon depuis le mois de février.

Une dizaine d'employés de Turning Leaf Services sont sur place pour offrir des services à 20 personnes clients dans la deuxième plus grande ville du Manitoba.

Ils travaillent aux côtés de ses clients à développer leur autonomie en les aidant par exemple à trouver un logement sûr, à suivre un traitement en toxicomanie et à faire face à d’autres problématiques.

Andréa Waldner, une bénéficiaire des services de Turning Leaf Services à Brandon travaille avec le personnel de soutien de l’organisme trois ou quatre fois par semaine depuis le mois de février. Sans emploi, elle a été orientée vers le programme en raison de problèmes de santé.

Le personnel l'aide à effectuer des tâches comme le ménage, l'établissement d'un budget et l'épicerie. Il l'aide aussi à répondre aux questions qu'elle se pose sur la gestion de son loyer ou sur d'autres sujets.

Si je ne comprends pas quelque chose, ils m'aident à le faire , affirme-t-elle. Maintenant, je suis dans une très bonne position.

Le nouvel espace à Brandon sera utilisé pour les programmes de jour et pour le travail avec les clients sans rendez-vous.

Le président-directeur général de Turning Leaf Services, Barkley Engel note que Brandon n’est pas à l’abri des problèmes de santé mentale observés ailleurs au Manitoba, d’où la nécessité d’y implanter le centre.

Le plus inquiétant, c'est que les personnes avec lesquelles nous travaillons ont de longs antécédents de traumatisme. Ils font de l'automédication. Elles consomment de la méthamphétamine, de l'alcool et d'autres stupéfiants pour guérir et gérer la douleur qu'elles ont eue , informe-t-il.

L'organisme est présent au Manitoba depuis 2005 et offre des services à Winnipeg, Morden, Winkler et Portage la Prairie. Il est également présent en Saskatchewan.

Avec les informations de Chelsea Kemp