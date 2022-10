Santé Canada envoie 229 pages blanches en réponse à une demande d’accès à l’information

« Ridicule », « perte de temps »... L'organisme Vigilance OGM ne comprend pas pourquoi le gouvernement canadien lui a envoyé 229 pages blanches à la suite de sa demande d'accès à l'information, après un an d'attente. Le demandeur cherchait à obtenir les études qui avaient convaincu Santé Canada de vouloir autoriser plus de traces de pesticides dans les aliments, l'an dernier.

L'affaire du glyphosate dans les légumineuses avait créé une controverse à l'été 2021. Radio-Canada avait révélé que le gouvernement fédéral voulait rehausser les quantités de résidus d'herbicide permises sur plusieurs denrées alimentaires comme les lentilles, les haricots ou les pois. Le Canada serait ainsi devenu moins exigeant que les États-Unis et la Chine.

Devant le tollé provoqué par cette affaire, Ottawa avait reculé et mis son projet sur pause. Le gouvernement Trudeau s'était aussi engagé à changer la loi pour plus de transparence et d'indépendance dans le processus. Cette réforme se fait toujours attendre.

Entre-temps, il avait été révélé que c'est Bayer, multinationale qui fabrique et commercialise le glyphosate, qui avait demandé au fédéral de faire ce changement.

Un an d'attente pour obtenir du vide

Le coordonnateur de Vigilance OGM Thibault Rehn qui a reçu les 229 pages blanches y voit la preuve que « le gouvernement canadien n’est pas transparent là-dedans ».

« J’ai trouvé ça ridicule. On fait une demande d’accès pour avoir de l’information supplémentaire et on reçoit 229 pages blanches. » — Une citation de Thibault Rehn, coordonnateur de Vigilance OGM

« C’est dommage que les fonctionnaires perdent leur temps à nous envoyer ça », ajoute-t-il. « Ils auraient pu nous envoyer un courriel pour nous dire que l’information n’était pas accessible. »

Des études de l'industrie derrière les pages blanches

Sur chacune des pages blanches, Santé Canada a recopié les deux articles de la Loi sur l'accès à l'information qui justifient de masquer l’ensemble du contenu.

Le premier article spécifie que les documents contiennent des informations personnelles et le second article indique qu'ils constituent « des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers ».

Thibault Rehn montre les documents vides qu'il a reçus de Santé Canada. Photo : Radio-Canada

Pour Thibault Rehn, « c'est vraiment problématique » que le fédéral se soit appuyé uniquement sur des études de l'industrie qui, selon lui, se retrouve juge et partie dans le processus.

« On veut vraiment que le Canada se préoccupe plus de la santé des citoyens et moins du secret commercial de l’industrie. » — Une citation de Thibault Rehn, coordonnateur de Vigilance OGM

Santé Canada invite le demandeur à porte plainte

Nous avons demandé à Santé Canada ce qui justifiait de masquer toutes ces informations et quel est l'intérêt d'envoyer 229 pages blanches plutôt que de simplement signifier le refus de remettre le document.

« Je peux confirmer que nous avons exempté tous les renseignements en vertu des articles 19 et 20(1) de la loi. », nous a répondu par courriel la directrice adjointe, accès à l'information et protection des renseignements personnels de Santé Canada, Janet Sewell McPherson. Elle ajoute que le demandeur peut se plaindre s'il le souhaite.

« Toute personne qui fait une demande officielle en vertu de La loi sur l'accès à l'information a le droit de porter plainte auprès du commissaire à l'information concernant tout aspect du traitement de sa demande d'accès à l'information. » — Une citation de Janet Sewell McPherson, directrice adjointe, accès à l'information et protection des renseignements personnels de Santé Canada

Santé Canada ajoute qu'« à la suite de toute plainte, le commissariat à l'information entreprend une enquête indépendante pour déterminer ce qui a été pris en compte par l'institution fédérale lors de la prise de décision lors du traitement d'une demande » et, selon la nature de la plainte, « il peut s'agir d'évaluer quels facteurs ont été pris en compte si/quand on invoque des exemptions ».

Santé Canada ne s'en cache pas

En 2021, Radio-Canada avait aussi révélé que Santé Canada voulait permettre plus de traces de pesticides dans les petits fruits. Nous avions ensuite découvert que la demande de réforme venait du géant des pesticides Syngenta et d'Agriculture Canada.

En entrevue, une cadre de Santé Canada nous avait expliqué que les compagnies de pesticides « nous donnent des données scientifiques, on les évalue, puis on propose des limites maximales de résidus à la suite de cette évaluation ».

Ottawa affirmait que sa réforme ne représentait aucun risque pour les Canadiens, parce que même en triplant les limites permises, la dose demeurait inoffensive.

La controverse avait toutefois poussé le fédéral à promettre de s'adjoindre des scientifiques indépendants dans son processus d'évaluation. Actuellement, la vaste majorité des études sur lesquelles s'appuie le gouvernement pour prendre ses décisions sont produites par les fabricants de pesticides eux-mêmes.

Ottawa avait aussi annoncé vouloir investir 50 millions de dollars dans l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada pour, entre autres, améliorer « la disponibilité de données indépendantes » venant d'universités, d' ONG et des gouvernements.